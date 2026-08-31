Reportan abatimiento del 'R-5' tras fuerte operativo en Los Reyes, Michoacán

En Los Reyes, Michoacán, se registró un fuerte operativo de seguridad, llevado a cabo por corporaciones policiales federales, que iban tras objetivos prioritarios, entre ellos, mandos de grupos criminales.

De acuerdo con los primeros informes, durante este dispositivo las autoridades habrían ido específicamente tras Luis Enrique Barragán Chávez, alias El Wicho o El R-5, considerado uno de los mandos del Cártel de Los Reyes, al que se le atribuyen diversos delitos, principalmente extorsiones a productores y empacadores de aguacate.

Trascendió que, durante el operativo, el R-5 habría caído abatido; sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado oficialmente su detención ni su muerte. Mientras tanto, en Los Reyes y municipios limítrofes con Jalisco se mantiene un fuerte operativo de seguridad.

Cartel de búsqueda emitido por EU en el que ofrecían hasta 3 mdd por información que llevara al arresto de Luis Enrique Barragán Chávez, alias 'El R-5'. Especial

¿Quién es Luis Enrique Barragán Chávez, El R-5?

Considerado un generador de violencia de alto perfil, El R-" lideraba presuntamente las operaciones del Cártel de Los Reyes. A este grupo criminal se le atribuyen múltiples delitos en la región, siendo el más perjudicial para la economía local la extorsión sistemática a productores y empacadores de aguacate, el principal motor económico del estado.

Su peso en el mundo criminal cruzó fronteras, convirtiéndolo en un objetivo de interés internacional:

Recompensa millonaria: El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Red de operaciones: Su influencia se extendía en la frontera entre Michoacán y Jalisco.