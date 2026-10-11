Defensa asegura 28 artefactos explosivos en Cotija, Michoacán

Durante el aseguramiento de dos campamentos clandestinos, presuntamente usados por el crimen organizado, en Cotija, Michoacán, fueron asegurados 28 artefactos explosivos artesanales, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Se detalló que el aseguramiento fue realizado por elementos a cargo de las comandancias de la 12 Región y 21 Zona militares, como resultado de un operativo de patrullaje en ese municipio michoacano, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Se detalló que el aseguramiento de los explosivos se realizó el pasado 9 de octubre del presente año, por parte de integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Se indicó que lo asegurado fue inhabilitado y destruido en el lugar de los hechos.

Cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, destacó la Defensa.