Joven se distrae y cae a coladera a 10 metros de profundidad
Elementos de Protección Civil un joven que caminaba por una de las calles cayó de forma repentina al interior de un tubo de captación de agua
Un joven que caminaba por una delas calles cayó de forma repentina al interior de un tubo de captación de agua, hasta donde arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, para realizar el rescate, en el municipio de Torreón, Coahuila.
El accidente se registró en la colonia El fresno, muy cerca del Periférico Raúl López Sánchez.
Al arribar al sitio los elementos observaron a un joven de 18 años de edad, quien había caído a una profundidad de aproximadamente 10 metros, por lo que de inmediato se procedió a realizar las maniobras correspondientes para su extracción.
La persona fue rescatada con vida y posteriormente fue revisada y trasladada por paramédicos de la Cruz Roja para su valoración médica.