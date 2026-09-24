Defensa asegura 20 artefactos explosivos y 6 armas largas en Zapopan | VIDEO

En la localidad de San Francisco Ixcatán, del municipio de Zapopan, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional inhabilitaron un campamento clandestino, en donde se aseguraron 20 artefactos explosivos y seis armas largas, informó este jueves la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia precisó que el operativo se realizó el pasado 20 de septiembre, en el que participaron en elementos de las comandancias de la Quinta Región y 15 Zona militar, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Se indicó que durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en San Francisco Ixcatán, se ubicó el campamento utilizado por presuntos integrantes del crimen organizado.

En el lugar se ubicaron y decomisaron, también 54 cargadores abastecidos, 150 cartuchos, 25 espoletas para artefactos explosivos improvisados, cuatro vehículos, cinco motocicletas, tres radios de comunicación y diverso equipo táctico.

La Defensa detalló que, en el marco de este tipo de operativos, en la presente administración en apoyo a tareas de seguridad pública, se han asegurado 27 mil 380 armas de fuego, 4 millones 905 mil 164 cartuchos, 120 mil 893 cargadores y 50 mil 151 vehículos, lo que debilita las estructuras criminales.

Lo asegurado en el campamento de San Francisco Ixcatán fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Guadalajara, para continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

La dependencía agregó que el operativo se realizó con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública en la entidad.