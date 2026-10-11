Embajada de México en Arabia Saudita emite alerta a connacionales por ataques

Luego de los recientes ataques de rebeldes hutíes de Yemen al Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudí, que han causado al menos 12 muertes y 300 heridos, la embajada mexicana pidió este domingo a los connacionales mantener la calma, estar informados a través de los canales oficiales y evitar las zonas cercanas a las terminales aéreas de Riad, Yeda y Dammam.

Sugirió a los integrantes de la comunidad mexicana que, en caso de tener un vuelo programado para esta misma semana, consulten la disponibilidad del vuelo con la aerolínea y los aeropuertos.

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Además, recomendó estar atentos a las alertas telefónicas que anticipan ataques y refugiarse en un lugar seguro en su domicilio o en su centro de trabajo.

La embajada de México en Riad recordó a los mexicanos residentes o en tránsito que no deben “difundir o compartir en redes sociales imágenes (videos o fotografías) sobre incidentes relacionados con el conflicto porque está penalizado y puede provocar incluso arresto”.

Los números para atención de emergencias son el +966 557539374 y el correo electrónico cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

Este sábado, el aeropuerto Rey Khalid, en Riad, fue evacuado tras una fuerte explosión en sus inmediaciones que generó la activación de protocolos de seguridad por parte de las autoridades. Este ataque se suma a otros dos registrados la semana anterior en las mismas instalaciones.

La coalición liderada por Arabia Saudí responsabilizó del ataque a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.