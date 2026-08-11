Defensa alista Agrupamiento Cali para enviar ayuda a Colombia; Sheinbaum espera solicitud formal

El gobierno de México por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) prepara el envío de un contingente especializado para apoyar las labores de rescate y atención humanitaria en Colombia, tras el terremoto de 7.4 registrado el lunes 10 de agosto.

El operativo incluye personal médico, especialistas en rescate y binomios caninos, además de toneladas de medicamentos y equipo para atender la emergencia. La ayuda mexicana podría comenzar su traslado en cuanto el gobierno de Colombia presente la solicitud formal, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de su conferencia mañanera.

Defensa alista Agrupamiento Cali

El titular de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo explicó que la institución a su cargo mantiene preparado al denominado Agrupamiento Cali, integrado por 255 militares y diversos recursos destinados a las zonas afectadas.

De acuerdo con la información, la preparación del contingente comenzó desde el lunes, luego de que se ordenara disponer de personal capacitado para participar en las tareas de apoyo tras el sismo.

El grupo cuenta con especialistas en búsqueda y rescate, atención médica y localización de personas, además de binomios caninos que podrían ser utilizados en edificios y estructuras que hayan resultado dañados.

Para la operación se contempla el envío de 4 toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, recursos destinados a reforzar la capacidad de respuesta ante la emergencia.

A esto se suman 8 mil 798 despensas y 13 mil 890 canastas alimentarias, con las que México busca contribuir a la atención de las necesidades básicas de las personas afectadas.

El operativo también considera teléfonos satelitales, radios y generadores eléctricos, equipos fundamentales para mantener la comunicación y facilitar las labores de los grupos de emergencia en las zonas donde pudiera existir afectación a la infraestructura.

Voluntarios y bomberos retiran los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia. AFP

Sheinbaum espera solicitud de Colombia

Aunque el personal y los recursos ya se encuentran contemplados para el despliegue, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que México está a la espera de que el gobierno cafetalero realice la solicitud correspondiente.

La mandataria destacó que será a partir de esa comunicación oficial cuando se determine el envío de la ayuda mexicana, en coordinación con las autoridades de Colombia.