La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 11 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 11 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

9:00 Horas | Defensa activa Agrupamiento Cali para apoyar a Colombia tras terremoto; "esperamos la solicitud": Sheinbaum

La Defensa activó al Agrupamiento Cali, integrado por un general, su grupo de comando y 255 militares -entre los que se encuentra personal especializado en búsqueda y rescate de personas-, así como binomios caninos para brindar apoyo a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que dejó cientos de muertos.

El general Ricardo Trevilla Trejo dijo que como parte de la ayuda humanitaria se tiene completado trasladar 4 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, así como 8 mil 798 despensas y 13 mil 890 canastas alimentarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ya están listos para ir a apoyar y sólo esperan la solicitud formal por parte el gobierno de Abelardo de la Espriella. "Estamos esperando por parte del gobierno de Colombia (la solicitud), está preparado el operativo por parte de la Defensa, es el operativo Cali", comentó.

8:31 Horas | Instalarán centro regional de inteligencia en Uruapan para dar seguridad a aguacateros e inspectores

La Defensa instalará un centro regional de inteligencia en Uruapan al frente del comandante de la 21 zona de militar, quien en ese lugar instalará su centro de mando, para desde ahí coordinar toda la estrategia de seguridad a empacadoras, productores, inspectores y población que se dedica a la producción de aguacate a través de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, informó el general Ricardo Trevilla Trejo.

El titular de la Defensa detalló que en este centro regional también se contará con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad, autoridades estatales, personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Marina. Agregó que se determinó brindar seguridad a 17 empacadoras para lo cual se instalarán 17 bases de operaciones en los lugares en los que se encuentran, así como 29 más en los municipios de Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán para cuidar a la población dedicada a esta actividad.

El general adelantó que también se desplegará a personal de la Guardia Nacional y binomios para brindar seguridad en vías de comunicación con 228 efectivos y 48 vehículos, en las rutas de Jiquilpan a Tocumbo, Tingüindín a Jacona, Peribán a Tancítaro y Peribán a Uruapan, así como acompañar a personal de Senasico en cinco puestos de inspeccción.

7:38 Horas | Homicidios dolosos bajaron 51%; "en 22 meses la reducción es la mitad de cuando recibimos"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió que el homicidio doloso se redujo 51% desde el arranque de su administración y con corte a julio de 2026, con lo que "en 22 meses la reducción es la mitad de cuando recibimos", puntualizó.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS), Marcela Figueroa, destacó que julio de este año es el mes con la cifra más baja de todo el periodo analizado en estos 22 meses, pues los homicidios dolosos pasaron de 86.9% en septiembre de 2024 en promedio diario a 42.5%.

Mañanera de Sheinbaum hoy 11 de agosto: Video completo