Robo a autotransporte bajó 52%; Guardia Nacional y SICT 'blindarán' carreteras con arcos inteligentes

Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, informó que se redujo los robos al autotransporte a 2 mil 519 casos. Al participar en el informe de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal expuso que en 2018 se presentaron 13 mil 68 robos, mientras que, para el 2024 se redujo a 7 mil 978 casos.

Briseño Lobera sostuvo que se observa una tendencia general a la baja, registrando de diciembre de 2018 a 2025, una disminución del 52.07%.

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que, como parte de las acciones de seguridad se han cerrado 806 accesos irregulares.

Anunció que se instalarán 20 arcos cuya inversión es por 360 millones de pesos durante el periodo de marzo a diciembre 2026. Explicó que dichos arcos permitirán la detección y clasificación vehicular, medición de velocidad, lectura de placas, sistema fotovoltaico, antenas de telepeaje, detección de exceso de dimensiones y tendrán un software centralizado de seguridad.