Defensa instalará centro regional en Uruapan para reforzar seguridad en zona aguacatera

El gobierno de México reforzará la seguridad en la zona productora de aguacate de Michoacán con el despliegue de mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas, como parte de una estrategia para proteger a productores, empacadoras e inspectores y combatir las actividades de los grupos delictivos que afectan al sector.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 11 de agosto, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que uno de los principales componentes de la operación será la instalación de un Centro Regional de Fusión e Inteligencia en Uruapan, desde donde se coordinarán las acciones de seguridad en la región.

Trevilla explicó que el despliegue contempla la participación de personal del Ejército y de la Guardia Nacional, además de vehículos de radiopatrulla para reforzar la vigilancia en las principales vías de comunicación de la zona aguacatera.

El objetivo, señaló, es establecer una operación que permita brindar seguridad tanto a las actividades productivas como al traslado de mercancías y al personal relacionado con la cadena del aguacate.

Omar García Harfuch, afirmó que Michoacán se mantiene como una prioridad dentro de la estrategia nacional de seguridad. Cuartoscuro

¿Cómo será el despliegue militar?

Como parte del operativo de seguridad para la zona aguacatera de Michoacán, se desplegarán elementos en 17 empacadoras, donde se instalarán bases de operaciones en los municipios de Tingüindín, Tocumbo y Peribán.

El dispositivo también contempla la instalación de 29 bases de operaciones en las principales poblaciones productoras de aguacate, con alrededor de 870 efectivos en Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán.

Se va a dar seguridad a 17 empacadoras con 17 bases de operaciones en Tingüindín, Tocumbo y Peribán. De igual manera, en las poblaciones en donde se concentra la mayor cantidad de personas dedicadas a la producción de aguacate se van a establecer 29 bases de operaciones, con alrededor de 870 efectivos”, se explicó.

A este despliegue se sumarán 228 elementos de la Guardia Nacional, apoyados por 48 vehículos, para reforzar la seguridad en las principales vías de comunicación de la región, particularmente en las rutas de Jiquilpan a Tocumbo; de Tingüindín a Jacona; de Peribán a Tancítaro, y de Peribán a Uruapan.

Asimismo, personal de la Guardia Nacional acompañará a elementos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en cinco puntos de inspección, ubicados en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

Todo el operativo será coordinado desde Uruapan, donde el comandante de la 21 Zona Militar establecerá un puesto de mando como responsable de la operación. En este centro participarán representantes y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades estatales, personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Marina y otras instituciones involucradas.

Todo eso se va a coordinar desde Uruapan; ahí el comandante de la 21 Zona Militar, que es el que tiene el mando de la operación, va a establecer un puesto de mando y va a haber representantes de la SSPC, autoridades estatales, personal del CNI, Marina y así es como va a funcionar esto”, apuntó.

Michoacán, prioridad contra la extorsión

Durante la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que Michoacán se mantiene como una prioridad dentro de la estrategia nacional de seguridad, particularmente mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El funcionario explicó que las acciones buscan reducir la capacidad de los grupos delictivos para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas de las que dependen miles de familias.

De acuerdo con García Harfuch, como parte de esta estrategia han sido detenidas 950 personas relacionadas con actividades de extorsión y violencia. También se han realizado operativos contra objetivos prioritarios vinculados con delitos como homicidio, secuestro y narcomenudeo.

En una de las operaciones más recientes, desarrollada en Uruapan y otros municipios, fueron detenidas 12 personas presuntamente vinculadas con células dedicadas al cobro de cuotas. En esas acciones se aseguraron armas de fuego, vehículos, narcóticos y equipo táctico.