Eduardo Ortegón Williamson destaca excelencia del laboratorio de AyD de Monterrey

La calidad del agua que llega a los hogares depende de un proceso de vigilancia que ocurre mucho antes de abrir una llave. Detrás del suministro existe una infraestructura de análisis, monitoreo y verificación que permite conocer las condiciones del recurso y comprobar que cumpla con los parámetros establecidos. En Monterrey, parte de esta tarea se realiza en el Laboratorio Central de Calidad de Aguas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), que recientemente recibió un nuevo reconocimiento internacional por la precisión de sus procedimientos.

El laboratorio fue distinguido como "Laboratorio de Excelencia" por décima octava ocasión, luego de participar en una Prueba de Aptitud Técnica organizada por ERA, A Waters Company. En esta evaluación participaron 377 laboratorios de distintos países, lo que coloca el resultado de AyD dentro de un contexto internacional de comparación técnica.

Para Eduardo Ortegón Williamson, Director General de Agua y Drenaje de Monterrey, el reconocimiento representa una validación del trabajo científico y operativo que se realiza de manera cotidiana para supervisar la calidad del agua que recibe la población de Nuevo León.

La calidad del agua se mide, se analiza y se verifica todos los días. Este reconocimiento internacional confirma que en Agua y Drenaje contamos con un laboratorio altamente especializado, con personal técnico de primer nivel y procesos de vigilancia permanente para garantizar la calidad del agua que llega a los hogares de Nuevo León", señaló Eduardo Ortegón Williamson.

¿Qué significa que un laboratorio sea reconocido internacionalmente?

Las Pruebas de Aptitud Técnica permiten evaluar la capacidad de los laboratorios para realizar análisis confiables y consistentes. En este caso, la evaluación estuvo a cargo de ERA, empresa con sede en Colorado, Estados Unidos, especializada en Materiales de Referencia Certificados y estudios de aptitud utilizados por laboratorios ambientales de diferentes países.

Este tipo de ejercicios resulta relevante porque los análisis de calidad del agua requieren procedimientos estandarizados y personal capacitado. Los resultados obtenidos sirven para validar métodos, verificar el desempeño de los equipos y fortalecer la confiabilidad de la información utilizada para vigilar el suministro.

El reconocimiento obtenido por AyD no es aislado. Con esta nueva distinción, el Laboratorio Central de Calidad de Aguas suma 18 ocasiones en las que ha sido reconocido como "Laboratorio de Excelencia", reflejando la continuidad de un trabajo técnico especializado.

Eduardo Ortegón Williamson también destacó el trabajo del Químico Pablo Tamez, Coordinador de Calidad del Agua de AyD, así como del equipo que integra el laboratorio, al considerar que sus procesos de análisis y control contribuyen a posicionar a la institución como un referente en vigilancia de la calidad del agua.

Más de 300 mil análisis cada año

La magnitud de esta labor se entiende mejor al observar la cantidad de pruebas que se realizan. Actualmente, el Laboratorio Central de Calidad de Aguas lleva a cabo más de 300 mil análisis al año para monitorear las condiciones del agua en todo el sistema de abastecimiento de AyD.

Estos estudios permiten dar seguimiento a diferentes puntos de la red, verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y contar con información técnica para fortalecer el control del suministro. De esta manera, el laboratorio funciona como una pieza fundamental dentro de una cadena más amplia de vigilancia que comienza en la infraestructura hidráulica y termina en los hogares.

El desempeño de Monterrey también ha sido reconocido en otras evaluaciones. Durante la Convención Anual y Expo ANEAS 2025, la iniciativa Toma Segura de la Fundación Gonzalo Río Arronte realizó una evaluación independiente de la calidad del agua suministrada por 12 organismos operadores del país. En ese ejercicio, Monterrey obtuvo resultados sobresalientes entre las ciudades participantes.

Para Eduardo Ortegón Williamson, estos resultados refuerzan la importancia de mantener una vigilancia constante y respaldada por procedimientos técnicos. La calidad del agua no depende únicamente de contar con infraestructura para distribuirla, sino también de comprobar de manera permanente sus condiciones.

Con 18 reconocimientos internacionales como "Laboratorio de Excelencia" y más de 300 mil análisis realizados anualmente, AyD busca consolidar una estrategia basada en medición, control y mejora continua. En ese sentido, el trabajo del laboratorio representa una de las herramientas con las que la institución busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en el agua que recibe y mantener estándares de calidad en el suministro de Nuevo León.