Decomisan más de 10 millones de cigarros presuntamente falsificados en Michoacán

Un cargamento de más de 10.6 millones de cigarros presuntamente falsificados fue asegurado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante un operativo conjunto de autoridades federales para combatir el contrabando y los delitos relacionados con la propiedad intelectual.

La mercancía fue detectada por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), durante las labores de inspección y vigilancia de los contenedores que ingresan a la terminal portuaria.

De acuerdo con las autoridades, las irregularidades fueron identificadas antes de que los productos concluyeran el proceso de despacho aduanero, por lo que se dio intervención a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la revisión, los agentes abrieron un contenedor y descargaron su contenido, donde localizaron 888 cajas de cartón con 532 mil 800 cajetillas, equivalentes a 10 millones 656 mil cigarros.

Los productos presentaban características distintivas de una marca comercial, por lo que se investiga si fueron elaborados o introducidos al país mediante el uso indebido de elementos protegidos por derechos de propiedad industrial.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal de la ANAM, bajo la coordinación de la autoridad ministerial federal.

Una vez concluido el conteo y la revisión física del cargamento, la FGR ordenó su aseguramiento e incorporó la mercancía como parte de los indicios de una carpeta de investigación en curso.

Los cigarros permanecen bajo resguardo en el recinto fiscalizado del puerto de Lázaro Cárdenas, mientras el Ministerio Público Federal determina su situación jurídica y continúa con las investigaciones para establecer su procedencia.

Las autoridades señalaron que este tipo de inspecciones busca impedir la comercialización de mercancías ilícitas y detectar posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual en los puntos de entrada de productos al territorio nacional.