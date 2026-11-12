Cerrará José Antonio Meade el Foro Mexicano de Inversiones 2026

El Foro Mexicano de Inversiones prepara el cierre de sus actividades de 2026 con la participación de José Antonio Meade Kuribreña, quien ofrecerá una conferencia centrada en las perspectivas económicas de México.

México atraviesa un periodo de importantes desafíos económicos y financieros. La evolución de las tasas de interés, las perspectivas de crecimiento, las decisiones de inversión, la relación comercial con Estados Unidos y los cambios en el entorno político internacional son algunos de los factores que redefinen las expectativas del sector empresarial.

Ante este panorama, comprender el comportamiento de la economía mexicana se ha convertido en una necesidad para quienes participan activamente en la generación de inversión, empleo y desarrollo económico.

Y José Antonio Meade Kuribreña, una de las figuras con mayor trayectoria en los ámbitos económico, financiero y

empresarial de México, será el encargado del cierre de 2026 del Foro Mexicano de Inversiones, mismo que tendrá como sede la emblemática Hacienda de los Morales, en la Ciudad de México, y será el 18 de noviembre.

Actualmente Meade Kuribreña preside el Consejo de Administración de HSBC México y ha sido designado presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Gigante, cargo que asumirá en enero de 2027.

Su experiencia en el sector privado incluye su participación en los consejos de administración de HSBC Holdings, Grupo Comercial Chedraui, Nemak y Fibra Uno, importantes corporaciones de los sectores financiero, comercial, industrial e inmobiliario.

La presencia de José Antonio Meade representa una oportunidad para reflexionar sobre los retos económicos que

enfrenta México y la importancia de construir una visión informada del futuro.

En un entorno internacional cada vez más complejo, el acceso a distintas perspectivas y experiencias se convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones. Con cuatro encuentros anuales y una propuesta centrada en el análisis económico y la vinculación empresarial, el Foro Mexicano de Inversiones busca consolidar espacios donde las ideas, la experiencia y las relaciones profesionales contribuyan a enriquecer la conversación sobre el desarrollo económico del país. Frente a la incertidumbre, comprender los desafíos de México es el primer paso para identificar sus oportunidades

La participación de Meade en el Foro Mexicano de Inversiones cobra especial relevancia en un momento en el que México enfrenta decisiones fundamentales relacionadas con su competitividad, la atracción de capital, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de su posición en los mercados internacionales. La conferencia abordará las perspectivas económicas nacionales y ofrecerá elementos de análisis sobre los factores que podrían influir en el desempeño de la economía mexicana y en las decisiones del sector privado.

Ahora, más allá de los indicadores económicos, uno de los grandes desafíos para México consiste en fortalecer la comunicación entre los sectores que participan en su desarrollo. Empresarios, inversionistas, especialistas financieros y líderes de opinión enfrentan un entorno donde las decisiones requieren información confiable, análisis oportuno y una visión de largo plazo.

Bajo esta premisa, el Foro Mexicano de Inversiones funciona como una plataforma de encuentros privados

que realiza cuatro ediciones al año y reúne a personalidades destacadas del ámbito económico, político y financiero. El propósito es generar espacios de diálogo, intercambio de experiencias y networking de alto nivel, donde los asistentes puedan conocer diferentes perspectivas sobre los principales acontecimientos que influyen en el desarrollo de México.

A diferencia de los encuentros masivos, el Foro Mexicano de Inversionnes privilegia un formato selectivo, con acceso exclusivamente por invitación y un perfil de asistentes integrado por empresarios, inversionistas, directivos y líderes con capacidad de decisión.