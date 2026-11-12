Entrega Michoacán 57 ambulancias a comunidades indígenas con autogobierno

Con una inversión de 102.6 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, concretó la compra de 57 ambulancias de urgencias básicas para las comunidades indígenas con autogobierno en la entidad, en beneficio directo de más de 181 mil habitantes.

A diferencia de administraciones anteriores que optaban por esquemas de arrendamiento, la actual gestión adquirió de forma definitiva las unidades móviles —cada una con un valor unitario de 1.8 millones de pesos— para operarlas en una red de coordinación directa con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y paramédicos comunitarios debidamente capacitados, lo que garantizará servicio prehospitalario las 24 horas del día.

Las primeras entregas regionales ya se realizaron en comunidades de municipios como Pátzcuaro, Los Reyes, Uruapan, Zitácuaro y Ocampo. Durante estas giras, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostuvo que el nuevo equipamiento responde a una demanda histórica de los pueblos originarios, pues permitirá acortar los tiempos de traslado y salvar vidas ante emergencias médicas graves.

“Tienen todo mi apoyo los autogobiernos y las demás comunidades indígenas. Esta es una revolución pacífica que ha dado como resultado un cuarto nivel de gobierno en Michoacán y que es ejemplo a nivel nacional. En ninguna parte del país ocurre lo que ha sucedido en Michoacán sobre el respeto, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó el mandatario estatal.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), los vehículos cumplen con la Norma Oficial Mexicana 034 y están configurados para brindar soporte vital temprano, atención de traumatismos y estabilización oportuna. Entre su equipamiento destacan desfibriladores externos automáticos (DEA), sistemas de oxigenoterapia con tanques fijos y portátiles, camillas articuladas, tablas espinales, glucómetros y botiquines especializados.

Con esta estrategia, la administración estatal busca consolidar la infraestructura médica en las regiones originarias y fortalecer la autonomía presupuestal de los autogobiernos indígenas.