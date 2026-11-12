Monreal se reúne con Ariadna Montiel para definir acciones legislativas de Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que sostuvo una reunión en San Lázaro con la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, para intercambiar puntos de vista sobre los retos legislativos y definir las acciones que impulsarán Morena y sus aliados.

A través de sus redes sociales, Monreal señaló que el encuentro permitió abordar la agenda legislativa y coordinar los trabajos que llevarán adelante las fuerzas políticas que integran la alianza.