Marina da golpe de 5 mil 355 mdp al narco en Michoacán; hay 119 detenidos

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene un despliegue de mil 300 elementos y 61 vehículos en Michoacán para combatir el narcotráfico, la extorsión a productores y las actividades de la delincuencia organizada, principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila.

Como resultado de las operaciones coordinadas con autoridades federales y estatales, la dependencia "reportó una afectación económica superior a 5 mil 355 millones de pesos a las organizaciones criminales, además de la detención de 119 personas y el aseguramiento de drogas, armas, embarcaciones y vehículos".

De acuerdo con la Marina, las acciones se desarrollan bajo tres ejes de la Estrategia de Seguridad: atención a las causas; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

Entre los resultados del despliegue en Michoacán, "la Semar destacó el aseguramiento de más de 10 toneladas de cocaína, 7.5 toneladas de metanfetamina y 31 toneladas de marihuana, como parte de las operaciones contra las estructuras del narcotráfico".

También informó sobre la inhabilitación de seis laboratorios clandestinos, así como el aseguramiento de 206 vehículos, seis embarcaciones, 77 armas de fuego y más de 4 mil cartuchos.

A estos resultados se suma "el decomiso de más de un millón y medio de cajetillas de cigarrillos apócrifos", como parte de las acciones para combatir el tráfico de mercancías ilícitas y la evasión fiscal.

La dependencia señaló que el análisis de las rutas de tráfico marítimo y de las estructuras delictivas permite orientar las operaciones navales contra el narcotráfico y la extorsión de productores agrícolas.

Desarticulan célula de tráfico internacional de cocaína

Como parte de las operaciones basadas en inteligencia naval, la Marina destacó la desarticulación de Los Pichilinguillos, una célula señalada por dedicarse al tráfico internacional de cocaína a través del litoral michoacano.

Asimismo, reportó detenciones de presuntos integrantes de grupos delictivos vinculados con la extorsión a agricultores.

Entre los arrestos mencionados por la dependencia sobresale el de "Rafael 'N', alias 'R2', identificado como presunto líder de Los R" y señalado como presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

La institución indicó que estas acciones buscan afectar las fuentes de financiamiento y la capacidad operativa de las organizaciones criminales que mantienen actividades en la entidad.

Despliegue incluye buques, helicópteros y drones

Para respaldar las operaciones terrestres y marítimas, la Secretaría de Marina mantiene mil 300 efectivos y 61 vehículos en puntos estratégicos de Michoacán.

El despliegue "cuenta con el apoyo de buques, helicópteros, sistemas aéreos no tripulados y drones", capacidades que permiten reforzar la vigilancia desde el mar hacia los corredores terrestres.

La coordinación con autoridades federales y estatales también contempla la protección de las cadenas logísticas agrícolas y mineras que trasladan mercancías hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, además del fortalecimiento de la seguridad portuaria y aduanal.

Recuperan más de 500 hectáreas del Lago de Pátzcuaro

Las acciones de Marina en Michoacán no se limitan a las operaciones contra el crimen organizado. En el eje de atención a las causas, la dependencia participa con el Gobierno estatal en trabajos de recuperación ambiental del Lago de Pátzcuaro.

De acuerdo con el reporte, las labores incluyen el desazolve, la limpieza y recuperación de más de 500 hectáreas de superficie acuática, así como el restablecimiento de canales de navegación.

También se realizan jornadas de atención médica de primer contacto en comunidades de difícil acceso, con el propósito de acercar servicios de salud a la población.

La Semar sostuvo que la combinación de atención comunitaria, inteligencia naval y coordinación interinstitucional permite combatir las fuentes de ingreso de los grupos criminales, proteger a los productores y reforzar la seguridad de las comunidades de Michoacán.