Detectan cargamento de 84 mil cigarros ilegales en el AIFA

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detectó en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos, procedente de Bélgica.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento derivó de labores permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los controles aplicados a las operaciones de comercio exterior.

La mercancía fue identificada durante los procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado, con apoyo de herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera.

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Estas acciones permitieron detectar inconsistencias en la operación y canalizar el cargamento a una inspección especializada, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

La ANAM señaló que este tipo de revisiones refuerza la capacidad institucional para supervisar el ingreso de mercancías al país, fortalecer la trazabilidad documental y prevenir operaciones que puedan estar relacionadas con conductas ilícitas en materia de comercio exterior.

La dependencia reiteró que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, mantiene acciones permanentes de inspección, control e inteligencia aduanera para proteger la legalidad, contribuir a la seguridad nacional y evitar el ingreso de productos que no cumplan con las disposiciones vigentes.