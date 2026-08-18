Cruz Roja Mexicana convoca a carrera nacional en las 32 entidades del país

En las 32 entidades del país se celebrará la séptima Carrera Nacional “Todo México Salvando Vidas” el próximo 6 de septiembre, organizada por la Cruz Roja Mexicana. Se trata de un evento simultáneo con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer la capacidad de respuesta de las delegaciones de rescatistas en todo el territorio.

Es un evento único en ese sentido, único a nivel nacional en los 32 estados de la República. El mismo día y a la misma hora arranca la carrera. Entonces, es un evento muy bonito, muy padre, de convivencia familiar”, señaló el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Le Duc.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el presidente de la institución precisó que los interesados se podrán inscribir en carreras de 10 o 5 kilómetros o, si lo prefieren, pueden sumarse a una caminata recreativa de 3 kilómetros. Los grupos saldrán de sus líneas de meta a las 07:00 horas.

La Cruz Roja está y siempre estará presente. Es una institución de los mexicanos para los mexicanos y esa es nuestra esencia: estar presente y atender a la población más vulnerable”.

En la Ciudad de México, el contingente partirá y llegará al monumento de la Estela de Luz y avanzará sobre Paseo de la Reforma. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el portal de la Cruz Roja Mexicana (www.cruzrojamexicana.org.mx), así como en los portales de asdeporte.com y entusmarcas.com.