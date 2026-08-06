Aseguran 36 máquinas tragamonedas y dinero en efectivo en Pachuca

Un total de 36 máquinas tragamonedas fueron aseguradas y una persona detenida durante un cateo realizado en una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Miguel Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, como parte de una investigación federal por presuntas violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes ingresaron al inmueble con una orden de cateo autorizada por un juez de control, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la operación de equipos de apuesta sin los permisos correspondientes.

Foto: Especial

Durante la intervención, también fueron asegurados una terminal de pago y 156 mil 68 pesos en efectivo, recursos que quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial como parte de la carpeta de investigación.

La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas, conforme a los plazos establecidos por la ley.

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El despliegue contó con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, así como de corporaciones estatales y municipales, que mantuvieron resguardado el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias. Las autoridades federales continúan con las investigaciones para establecer posibles responsabilidades adicionales relacionadas con la operación del establecimiento.