Incautan más de 3 mil 500 máquinas tragamonedas en Edomex

El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, advirtió que las máquinas tragamonedas son empleadas por grupos criminales para enganchar jóvenes, por lo que las autoridades de justicia mexiquenses han incautado más de tres mil 700 aparatos.

El fiscal del Edomex explicó que organizaciones criminales de alcance nacional colocaban las máquinas de manera forzada cerca de escuelas, farmacias, misceláneas, centros comerciales, grandes establecimientos, para extorsionar y cooptar jóvenes.

Es cierto que estas máquinas no están ahí por casualidad, son sembradas, son puestas, de manera forzada por algunas organizaciones criminales, de connotación nacional de manera tal que extorsionan u obligan a los propietarios a que las pongan y que la totalidad de sus ganancias sean remitidas a ellos”, señaló.

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Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario local expuso que los grupos delictivos prestaban dinero a los jóvenes que acudían a jugar, pero cuando no podían pagar, eran reclutados para realizar labores de halconeo, cobro de piso y narcomenudeo.

Se tiene acreditado que cuando acuden a estos lugares, ante la falta de recursos, se les presta dinero. Pero cuando no pueden pagar, se les recluta ¿Para qué? Para labores de halconeo, cobro de piso y actividades de diversa naturaleza de narcomenudeo", indicó.

José Luis Cervantes Martínez señaló que los grupos criminales obligaban a los propietarios de los negocios a instalar los aparatos, además de entregarles la totalidad de las ganancias.

En su participación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la operación se realizó del 13 al 20 de julio, de manera simultánea en 84 municipios, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) calcula que dicha actividad delictiva generó al crimen organizado ganancias por 10 y 15 millones de pesos.

Las autoridades precisaron que, una vez que los equipos fueron asegurados, los agentes del Ministerio Público, extrajeron nueve toneladas y 697 kilos de monedas de diferentes denominaciones, que sumarían alrededor de nueve millones de pesos.

Por lo que en conjunto con las “maquinitas” aseguradas, se estimó que la pérdida económica para los grupos delictivos fue de 59 millones 610 mil pesos, sin contar con los indicios encontrados dentro de una fábrica de "tragamonedas" entre los que se encuentran el inmueble, maquinaria, herramientas, equipos electrónicos, materias primas y un vehículo de alta gama.

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Los 89 municipios en los que se realizaron los cateos son: Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amecameca, Atenco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Calimaya, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Isidro Fabela.

También en Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, Juchitepec, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Naucalpan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba, Otzolotepec, Ozumba, Papalotla, San Antonio La Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Soyaniquilpan.

Así como Tecámac, Tejupilco, Temamatla, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango.