Sheinbaum pide reactivar Altos Hornos de México: “Tiene que haber justicia”

Ante el caso de Altos Hornos de México (AHMSA), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno federal solicitó a la jueza y al síndico encargados del concurso mercantil de la empresa que haya justicia económica para las y los trabajadores y que se reactive la siderúrgica.

Les quiero decir en qué vamos con AHMSA para que todos lo sepan. Esto lleva un proceso jurídico, porque no solo depende de la Presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso. Ya se hizo una subasta. ¿Qué le pedimos nosotros a la jueza y al síndico? Le dijimos, queremos dos condiciones: la primera, justicia para los trabajadores de AHMSA. Que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No. Primero van los trabajadores de AHMSA"

Tras las protestas de trabajadores, por lo cual se retrasó una hora la entrega de Vivienda, Monclova, Coahuila, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró que hay una posibilidad de que en próximas semanas se resuelva la situación legal de los trabajadores.

“Y lo segundo que pedimos, es la reactivación de AHMSA. Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí. No. Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México. Esperamos que en estas semanas, lo saben los trabajadores, sus representantes, está por definirse y vamos estar muy de cerca, porque tiene que haber justicia en este caso”, puntualizó al encabezar entrega de vivienda del Programa de Vivienda para el Bienestar en Monclova.

La Jefa del Ejecutivo enfatizó que la corrupción en el periodo neoliberal afectó a la empresa siderúrgica mexicana. La empresa cerró por una combinación de deudas millonarias, mala gestión, corrupción y falta de acuerdos con acreedores.