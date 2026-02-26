Avanza Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco; será la más grande de América

Integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en compañía de la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, realizaron una visita técnica a la Central Fotovoltaica (CFV) Rafael Galván Maldonado, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, para constatar los avances operativos de esta infraestructura, considerada el proyecto estratégico de transición energética más relevante de la actual administración federal.

Durante el recorrido, se informó que las dos primeras etapas de la central ya se encuentran en operación activa, inyectando energía a la red eléctrica nacional. Actualmente, el desarrollo de las secuencias III y IV se encuentra en marcha para completar el diseño integral de la planta.

De acuerdo con los datos técnicos presentados, al concluir las cuatro fases de construcción, la central alcanzará una capacidad instalada de 1,000 megawatts (MW).

A esta cifra se suman 246 MW provenientes de un Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) basado en baterías. Estas dimensiones posicionarán a la instalación como la planta solar más grande de América y la quinta a nivel mundial.

El proyecto es impulsado bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, como parte de la estrategia para la expansión de energías limpias en el país.

“La presidenta ha destacado la expansión de esta central, estamos impulsando las energías limpias. En la CFE estamos trabajando en varias vertientes, todas aplicadas a un solo proyecto”, afirmó Calleja Alor durante el encuentro con los legisladores.

Reducción de Emisiones

Francisco Javier Maldonado Ramos, Director de Operación de la CFE, destacó ante los legisladores la confiabilidad del sistema y su capacidad para servir como referente técnico en futuras instalaciones fotovoltaicas. Subrayó que, además de la reducción de emisiones contaminantes, la central posee una versatilidad operativa única en la región de América Latina.

La infraestructura no solo busca la generación masiva, sino también la estabilidad del suministro para los consumidores finales, integrando tecnologías de vanguardia para la gestión de picos de demanda mediante el almacenamiento en baterías.

Interconexión con Baja California

Uno de los puntos críticos abordados durante la visita fue el impacto regional de la obra. Juan Francisco Cuevas Villagómez, Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, recordó que el estado de Baja California ha operado históricamente con un sistema eléctrico aislado del resto del país.

En este sentido, la línea de transmisión asociada a la CFV Rafael Galván Maldonado representa el primer paso para la interconexión eléctrica de la región noroeste con el Sistema Interconectado Nacional. Este avance técnico pretende terminar con el aislamiento energético de la península y fortalecer la seguridad eléctrica de la zona fronteriza.

Al concluir su crecimiento escalonado, esta central contribuirá significativamente a la soberanía energética. Será única en México por su tecnología de vanguardia y sus equipos altamente especializados como su Condensador Síncrono, que proporciona control de voltaje y soporte de la red.

Los legisladores atestiguaron que no se trata sólo de una central en operación sino de un complejo energético en expansión cuya magnitud final transformará el perfil de generación renovable en México que, con cada etapa concluida, la Central incrementa de manera sustancial su aportación al Sistema Eléctrico Nacional.

