Datavault AI y AgSensor Solutions anuncian alianza de consultoría para tokenizar activos de datos agrícolas

La alianza permite a Datavault AI aprovechar la profunda experiencia sectorial de AgSensor en el ámbito de la tecnología agrícola para localizar y evaluar empresas con activos de datos significativos adecuados para las plataformas patentadas de tokenización Information Data Exchange® ("IDE"), DataScore® y DataValue®. La alianza de consultoría se centra en segmentos clave que incluyen sensores de suelo, datos de carbono y sostenibilidad, plataformas IoT agrícolas y empresas de datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en agricultura regenerativa.

Al integrar el conocimiento especializado del sector de AgSensor con la infraestructura de monetización de Datavault AI, las compañías buscan crear una nueva clase de activos digitales líquidos y transparentes derivados de la economía agrícola global, valorada en 5 billones de dólares. Esta iniciativa proporciona a productores agrícolas y proveedores tecnológicos una vía conforme a la regulación —en línea con la normativa de valores, privacidad de datos y prevención del blanqueo de capitales aplicable— para desbloquear el valor latente de sus datos, al tiempo que ofrece a los inversores exposición a métricas críticas de sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI, declaró: "Nuestra alianza con AgSensor Solutions es un paso clave en la expansión de nuestra estrategia de tokenización de RWA hacia el sector agrícola, fundamental. Los datos son la nueva cosecha para el agricultor moderno, y al aplicar nuestras tecnologías patentadas de valoración e intercambio a métricas de suelo y sostenibilidad, estamos creando un mercado transparente para la inteligencia agrícola. Esta alianza de consultoría garantiza que los datos agrícolas de alto valor sean correctamente evaluados y posicionados para su monetización global".

Michael J. DeSa, cofundador y CEO de AgSensor, añadió: "La colaboración con Datavault AI nos permite cerrar la brecha entre la sensórica agrícola avanzada y la economía digital. Existe un enorme volumen de datos de alta calidad generados en el campo que sigue infravalorado. A través de este acuerdo, proporcionamos al sector las herramientas para tokenizar estos activos, impulsando nuevas fuentes de ingresos para prácticas regenerativas y mejorando el valor global del ecosistema de datos agrícolas".

La alineación estratégica se centra en la identificación de oportunidades con activos de datos de alto valor, el refinamiento del posicionamiento del producto para el mercado agrícola y la facilitación de la integración de estos activos en las líneas de producto de Datavault AI. Esta operación refuerza aún más el liderazgo de Datavault AI en la tokenización de diversos activos del mundo real y establece un punto de referencia para la valoración y el intercambio de datos agrícolas estratégicos.