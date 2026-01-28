Datavault AI y Sports Illustrated acuerdan crear plataforma para intercambio de activos digitales deportivos

Según el acuerdo, Sports Illustrated, Datavault AI y sus otros socios explorarán una posible colaboración para el desarrollo de una plataforma de intercambio de activos digitales enfocada en desbloquear valor alrededor del nombre, imagen y semejanza ("NIL") de los atletas, impulsada por la tecnología propietaria de Datavault AI (la "Plataforma"). Durante los próximos meses, Datavault AI y Sports Illustrated explorarán la expansión de la colaboración hacia una licencia de marca definitiva con el objetivo de un lanzamiento comercial de la Plataforma durante la segunda mitad de 2026.

Esta alianza une la plataforma tecnológica avanzada y segura cuánticamente de Datavault AI con el alcance significativo e influencia incomparable de Sports Illustrated en la intersección del deporte y la cultura a lo largo de sus 70 años de trayectoria. La Plataforma será diseñada para inaugurar una nueva era de comercio de NIL transparente, eficiente y escalable globalmente, impulsada por los agentes de IA patentados Data Vault, DataScore y DataValue, contratos inteligentes y el Information Data Exchange ("IDE") compatible con Nasdaq Financial Framework.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Datavault AI en esta empresa exploratoria", dijo Michael Sherman, EVP de Deportes y Medios de Authentic Brand Group, propietario de la marca Sports Illustrated. "Este marco de desarrollo nos permite evaluar aplicaciones potenciales de tecnologías emergentes en el panorama evolutivo del NIL. Como favorita tanto de atletas como de aficionados, Sports Illustrated espera llevar el nombre más confiable en deportes al ecosistema de comercio de NIL".

"Esta asociación con Sports Illustrated marca un cambio significativo que nos ayuda a situarnos a la vanguardia de un mercado global en rápida expansión", dijo Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "Sports Illustrated es sinónimo de excelencia, pasión y los momentos más importantes en la historia del deporte. Con Sports Illustrated de nuestro lado, pretendemos crear el destino definitivo para la monetización de NIL, desbloqueando un valor sin precedentes para atletas, agencias, marcas e inversores en todo el mundo".

Datavault AI considera que ahora es un momento oportuno para el lanzamiento de la Plataforma. Los vientos regulatorios históricos en EE. UU. posicionan al país como líder global en innovación de activos digitales. La histórica Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) ofrece el primer marco federal integral para stablecoins de pago, estableciendo reglas claras, sólidas protecciones al consumidor, cumplimiento contra el lavado de dinero y un camino dual de emisión bancaria/no bancaria que permite directamente aplicaciones blockchain seguras y escalables, como la tokenización de RWAs y derechos NIL. Con el impulso bipartidista en legislación sobre la estructura del mercado de activos digitales (incluyendo la Digital Asset Market Clarity Act y proyectos relacionados que avanzan en claridad regulatoria), EE. UU. consolida un entorno favorable a la innovación que Datavault AI considera facilitará la adopción y el crecimiento de plataformas conformes. Además, solo el mercado NIL universitario estadounidense proyecta alcanzar $2,55 mil millones para 2026, frente a aproximadamente $1,67 mil millones en el año académico 2024-25. Internacionalmente, el mercado global de patrocinio y endorsos deportivos se valoró en $114,47 mil millones para 2025 y se prevé que aumente a $195,5 mil millones para 2032.

Aprovechando el impulso reciente, incluido el nombramiento del miembro del Salón de la Fama del Hockey, Jeremy Roenick, para liderar iniciativas NIL en Datavault AI, Datavault buscará ofrecer tokenización y comercio de activos NIL optimizados por IA y conformes a regulaciones en distintos países. Datavault AI considera que con el lanzamiento de la Plataforma estará bien posicionada para capturar una parte significativa de esta oportunidad global multimillonaria en representación y endorsos de atletas, impulsando el crecimiento de ingresos y el valor para accionistas.