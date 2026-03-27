Dan golpe a decenas de anexos del Estado de México; eran usados para cometer diversos delitos

TOLUCA.— Tras identificar que diversos centros de rehabilitación, conocidos como “anexos”, operaban como refugios para estructuras delictivas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó un operativo que dejó al menos 53 de estos inmuebles asegurados.

Las investigaciones hallaron que en estos espacios se desarrollan actividades ilícitas donde los internos son reclutados forzosamente para la comisión de delitos o la venta de estupefacientes.

El operativo se ejecutó en 94 establecimientos, donde incluso se detectaron casos de privación ilegal de la libertad, incluyendo menores de edad.

Como parte de la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones, impulsada desde la Mesa de Paz, la Fiscalía mexiquense —en coordinación con Coprisem, Cobupem, Protección Civil y el Difem— intervino los referidos lugares, los cuales funcionaban de manera irregular y bajo constantes denuncias ciudadanas.

Muchos de estos centros operaban en casas particulares o bodegas de difícil identificación, careciendo de permisos sanitarios, personal capacitado ni expedientes clínicos, tal como lo exige la Ley General de Salud.

En los inmuebles encontraron a personas privadas de su libertad. Hubo varios detenidos. Fiscalía del Edomex

Abrieron más de 150 carpetas de investigación

Cabe señalar que, del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, iniciaron 152 expedientes de investigación por homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, entre otros, todos ellos relacionados con el funcionamiento de dichos anexos.

De las mil 599 personas que se encontraban albergadas en los 53 anexos asegurados, mil 518 fueron reintegradas a sus redes familiares, 80 canalizadas a algún centro de rehabilitación con funcionamiento dentro de la norma y sólo una persona solicitó su externamiento voluntario.

Además, autoridades detectaron hacinamiento de internos, alimentos en estado de descomposición y convivencia de adultos con menores de edad.

También se pudo establecer que, personal de algunos de estos lugares, ejercía violencia física y psicológica en contra de los internos.

Entre lo detectado durante las acciones del personal de la Fiscalía estatal, hay diversas formas de violación de derechos. Excelsior

En Naucalpan se logró el rescate de tres personas privadas de su libertad en uno de los inmuebles, en tanto que, en otro centro en este mismo municipio fueron localizados dos adolescentes, de 12 años, retenidos y que señalaron que “eran golpeados por los trabajadores del lugar”.

Mientras que en Ecatepec fueron liberados tres menores de edad (de 15, 14 y 9 años) presuntamente víctimas de secuestro, a quienes mantenían amarrados.

Ante estos operativos, representantes o dueños de estos lugares llevaron a cabo protestas y cierres de vialidades en todo el estado para solicitar se les permita regular los centros de rehabilitación y mostrar su documentación de cómo operan.

La última movilización se registró en Toluca, en donde acudieron en apoyo integrantes de diversos sitios de otros estados, quienes se concentraron en la plaza de los Mártires y en Colón para exigir reformas con las que puedan legalizar los centros de atención para personas con adicciones.