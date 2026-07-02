Dan carpetazo a muerte de exalcalde de Tepeapulco; familia otorga el perdón

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dio carpetazo a la investigación relacionada con la muerte del expresidente municipal de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, luego de que la familia otorgó el perdón legal a la empresa responsable de la camioneta blindada en la que ocurrió el accidente.

Lo anterior fue confirmado por el encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbún, quien argumentó que durante las diligencias periciales se detectó que la parte trasera del vehículo no contaba con bolsas de aire.

No obstante, tras el análisis de los elementos recabados y el acuerdo alcanzado entre los familiares y la empresa, la carpeta de investigación fue cerrada en lo referente a una posible responsabilidad del fabricante o proveedor de la unidad.

El funcionario judicial insistió en que la muerte del exalcalde derivó de un accidente y descartó que existieran indicios de un hecho intencional.

El percance ocurrió el 26 de diciembre de 2025 sobre la carretera Cuautepec-Tepeapulco, cuando la camioneta blindada en la que viajaba perdió el control debido a las condiciones de lluvia y se impactó contra un árbol.

En el siniestro también resultaron lesionados el conductor del vehículo y un escolta. Con el cierre de la carpeta de investigación, la Procuraduría dio por finalizado el caso.