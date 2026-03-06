¡Moby Dick! Por primera vez en la historia, aparece ballena azul albina nadando en Loreto, BCS

En lo que representa un hito sin precedentes en la biología marina, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informó sobre el avistamiento de una Ballena Azul albina en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur.

De acuerdo a la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de la Conanp, el albinismo es una condición genética hereditaria por la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento responsable del color en la piel, ojos y pelo.

En el reino de los cetáceos, esta condición es extremadamente rara, con una incidencia estimada en algunas especies de apenas el 0.0025 por ciento para ballenas jorobadas.

Los registros más famosos de ballenas blancas se limitaban a otras especies, como la icónica Ballena Jorobada Migaloo, vista por primera vez en 1991 frente a las costas de Australia o el ejemplar bautizado como 'Galón de Leche', una Ballena Gris albina observada y grabada desde 2008 en Baja California Sur, y que se documentó nadando con su cría de color normal en 2016", explicó.

La Conanp dio a conocer que la temporada actual en el Parque Nacional Bahía de Loreto, ha superado las expectativas científicas y turísticas, ya que se han logrado identificar al menos 30 ejemplares distintos de Ballena Azul (Balaenoptera musculus), dentro del área natural protegida.

Ejemplar de ballena azul albina (Balaenoptera musculus) nada en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto, Baja California Sur, durante registros de monitoreo de cetáceos. Excélsior

Entre estos avistamientos, destaca la presencia de una madre con su cría, lo que subraya la importancia crítica de Loreto como una zona vital para la crianza y refugio de esta especie. Una de las características más notables de esta temporada es el comportamiento de las ballenas, que, a diferencia de años anteriores, están navegando y alimentándose a distancias cortas de la costa.

Este fenómeno se atribuye a una surgencia masiva de nutrientes que ha generado una disponibilidad extraordinaria de krill, el alimento principal de la Ballena Azul, que requiere consumir hasta cuatro toneladas diarias para subsistir", señaló.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas agregó que esta abundancia de alimento cerca de la orilla, no sólo facilita la observación, sino que también indica un ecosistema marino saludable y productivo.

Además de las ballenas azules, se reporta una presencia constante y abundante de ballenas jorobadas y ballenas de aleta, enriqueciendo la diversidad de cetáceos observables en el parque y consolidando a Loreto como un punto de referencia global para el avistamiento de fauna marina", manifestó.

La Ballena Azul está catalogada a nivel internacional como “En Peligro”, en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mientras que a nivel nacional, se encuentra incluida en la Norma Oficial Mexicana 059, bajo la categoría de "Sujeta a Protección Especial".

