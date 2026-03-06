Escobedo realiza panel sobre violencia digital contra mujeres rumbo al 8M

El municipio de Escobedo, Nuevo León, realizó el panel violencia digital contra mujeres “Redes Sociales: ¿Aliadas o espacios de violencia?” en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El encuentro formó parte de las actividades rumbo al 8 de marzo (8M) y buscó generar diálogo sobre los riesgos que enfrentan muchas mujeres en el entorno digital, así como sobre el uso de plataformas para amplificar voces y promover la participación social.

El panel contó con la participación de Carolina Hernández, periodista feminista; Valeria Macías, activista y promotora de la Ley Valeria (Ley de Acecho); Nathalia Molina, escritora feminista; y Tzitel Pérez, coordinadora de Vinculación y Difusión de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El evento fue encabezado por el alcalde Andrés Mijes y la presidenta del DIF municipal, Yesi de Mijes.

Durante la inauguración, la presidenta del DIF municipal señaló que la administración local impulsa acciones orientadas a garantizar que las mujeres puedan vivir, participar y expresarse con libertad y respeto.

A unos días del 8 de marzo, yo sé que a Andrés le preocupa y le ocupa que nosotras podamos vivir, participar y expresarnos con absoluta libertad y con total respeto”, afirmó.

En su intervención, el alcalde Andrés Mijes señaló que la llamada 4T Norteña busca impulsar una cultura digital donde la libertad de expresión se ejerza junto con la responsabilidad.

Construir una cultura digital donde la libertad de expresión camine junto a la responsabilidad; donde ninguna mujer, absolutamente ninguna tenga que callar su voz por miedo a la violencia”, expresó.

Añadió que la administración municipal busca promover espacios donde las mujeres puedan hablar, participar y ejercer su libertad de forma plena en redes sociales, calles y colonias.

Durante el panel, las participantes abordaron los desafíos que enfrentan las mujeres en el entorno digital, así como las posibilidades que ofrecen las plataformas para aprender, organizarse, emprender y dar visibilidad a distintas causas sociales.

Las especialistas coincidieron en que reconocer los riesgos del entorno digital y dialogar sobre ellos es un paso para construir espacios virtuales más seguros, respetuosos e igualitarios.

En el encuentro también se destacó que, cuando se utilizan con responsabilidad, las redes sociales pueden convertirse en una herramienta para fortalecer la participación social y la difusión de causas.

