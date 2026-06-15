Dan 11 años de cárcel a sujeto que atacó con una piedra al perrito “Huesitos”

Sentencia condenatoria de 11 años y 4 meses de prisión en contra de Luis Rey “N”, impuso un juez después de que la Fiscalía General del Estado de Puebla acreditó la responsabilidad en el delito contra los animales mediante actos de crueldad, cometido en agravio del canino conocido como “Huesitos”.

Cabe recordar que durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó pruebas que permitieron demostrar que, el 12 de febrero de 2025, el hoy sentenciado agredió al animal cuando este se encontraba recostado sobre la vía pública de Santiago Miahuatlán, Puebla.

De acuerdo con la investigación, utilizó una piedra de grandes dimensiones para lesionarlo, provocándole múltiples afectaciones físicas que pusieron en riesgo su vida.

Las diligencias ministeriales, periciales y de investigación desarrolladas por la Fiscalía permitieron documentar las circunstancias de la agresión y acreditar la responsabilidad penal de Luis Rey N., por lo que previamente se emitió un fallo condenatorio en su contra por delitos contra los animales en su modalidad de crueldad animal.

Durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada el 11 de junio de 2026, la autoridad judicial impuso una pena de 11 años y 4 meses de prisión, además de una multa equivalente a 710 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, ordenó medidas de rehabilitación y de no repetición, entre ellas atención psicológica durante su permanencia en el centro penitenciario.

La sentencia también contempla la privación de derechos civiles y políticos del sentenciado, además de negar cualquier beneficio relacionado con la conmutación de la pena. La determinación sobre la reparación del daño será abordada en la etapa de ejecución correspondiente.

#Puebla | Histórico: fue condenado a 11 años de cárcel el hombre que atacó salvajemente al perrito Huesitos, la mayor condena en México por un caso de crueldad animal. pic.twitter.com/KPO32Oh7FA — Imagen Crystal (@imagen_crystal) June 15, 2026

Cae sujeto que mató, cocinó y se comió a perrito

Un nuevo caso de presunta crueldad animal se registró luego de que un joven presuntamente matara a un cachorro de raza chihuahua, de apenas un mes y medio de edad, lo cocinara y se lo comiera. Los hechos ocurrieron en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en el ejido Piedras Negras, del citado municipio fronterizo.

José Ángel M., de 26 años, alias El Pelón, fue identificado como el presunto responsable.

Fue la madre del hombre, quien presuntamente es adicto a las drogas, la que reportó los hechos ante el temor de que la familia presentara problemas de salud.

Las autoridades de Bienestar Animal tomaron conocimiento del caso, mientras que elementos de la policía realizaron el arresto.

Como evidencia, las autoridades aseguraron restos del cachorro en una olla.

La tarde del lunes se solicitó el mandamiento judicial, que fue cumplimentado por el delito de crueldad animal.