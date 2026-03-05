Reforma electoral está planteando abaratar la democracia, no hacerla más efectiva: Beltrones

La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no tendrá éxito en la Cámara de Diputados por la división de intereses entre Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

El Senador sin partido, Manlio Fabio Beltrones, así lo previó tras apuntar que el documento “está planteando quizá abaratar la democracia, pero no hacerla más efectiva”.

Si fuera de proporciones, yo diría que es un 70-30; 70 por ciento que no va a pasar, y un 30 por ciento que sí. Porque los mismos aliados del partido oficial no están conformes con lo que se está planteando”, apuntó.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, explicó que la iniciativa turnada a la Cámara de Diputados para su análisis en comisiones “no trae una mayor novedad” ya que contempla los puntos que se habían presentado previamente, “va a tener una serie de contradicciones dentro de las cámaras”.

Distorsiona en buena parte lo que es la representación de los estados ante el Congreso, que debería ser igualitaria. Se rompe, en buena parte, el espíritu de que la Cámara de Senadores sea construida igualitariamente por las entidades”, señaló.

Este tipo de discrepancias legislativas ha motivado a Beltrones a crear y presentar una iniciativa que retome lo que él denominó “una representación proporcional pura, auténtica”.

¿Qué queremos decir con ello? Que si un partido político vale 30 por ciento, tenga el 30 por ciento de la Cámara de Diputados; y que si quiere construir una alianza pues se proceda conforme lo que dice la Constitución: hacer gobiernos de coalición invitando a otros partidos políticos a cogobernar conjuntamente, lo cual se vuelve muy civilizado hoy en día”, expuso.

Si bien la presidenta Sheinbaum ha sostenido que la reforma no busca constituir un partido de Estado, para el expriísta “mucho se le parece”, ya que para él “a diferencia de las profundas reformas políticas electorales que se han escenificado en otros momentos de la vida nacional, hoy se concentra simplemente en intentar privilegiar al grupo en el poder”.

Manlio Fabio Beltrones lamentó los ataques recibidos por el desplegado suscrito con Francisco Labastida Ochoa, Diego Fernández de Cevallos y Jorge Alcocer, en el que pedían abrir la discusión para tomar todas las posturas entorno a la reforma electoral.

Quienes firmamos ese documento tenemos una larga experiencia en lo que pueden ser las reformas electorales que se han vivido en México, intentando perfeccionar nuestra democracia y poder facilitar lo que puede ser las alternancias para que México, los mexicanos, tengan oportunidad de resolver de manera civilizada cada una de sus diferencias. Creo que no fue un buen saludo que invite mínimamente a que se reflexione alrededor de la propuesta”, refirió.

fdm