Cubanos confrontan a diputada priista durante sesión en Congreso de Veracruz

Cubanos radicados en Veracruz acudieron al Congreso local y, en medio de interrupciones a la sesión ordinaria, se confrontaron con la diputada priista Ana Rosa Valdez, quien criticó el envío de ayuda a Cuba, al señalar que no hay transparencia ni está verificado que llegue a quienes más lo necesitan.

La legisladora denunció desde tribuna que la atención a los municipios del norte de Veracruz afectados por las lluvias e inundaciones de octubre de 2025 no ha sido integral, y acusó al gobierno estatal de sostener “falacias” en sus discursos sobre reconstrucción y apoyo al campo.

Valdez afirmó que, pese a los anuncios oficiales, en Álamo y otras zonas productoras no se han atendido todos los rubros ni existe una respuesta concreta para los miles de productores que perdieron cultivos, infraestructura y empleo. Recordó que las inundaciones arrasaron hasta 80% de las hectáreas de naranjo en algunas comunidades, particularmente en Álamo-Temapache, que concentra cerca de 27 % de la producción estatal.

“Cuando el campo se inunda, cuando los árboles mueren y el fruto se pudre, lo único que llega rápido no es el apoyo, es el silencio del gobierno”, dijo al enumerar los impactos: cierre de empacadoras —incluidas proveedoras de Jumex—, jornaleros sin empleo en plena cosecha y productores sin acceso a créditos, incentivos o apoyos directos.

La legisladora exigió a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) informar con cifras reales sobre hectáreas afectadas, pérdidas económicas, incentivos otorgados y acciones de reconstrucción. También pidió que las secretarías de Desarrollo Económico, Infraestructura y Obras Públicas, y Finanzas expliquen qué han hecho para restablecer caminos, accesos rurales y sistemas de riego colapsados.

En medio de su intervención, un grupo de ciudadanos cubanos que ingresó al recinto acompañando a la diputada morenista Victoria Gutiérrez la increpó y trató de impedir que continuara hablando. La presidenta de la Mesa Directiva tuvo que pedir orden y solicitar que no hubiera diálogo desde curules ni desde el público.

Valdez cuestionó que el gobierno estatal destine recursos a programas de apoyo para población cubana mientras —dijo— mantiene en abandono a miles de campesinos veracruzanos.

“No es posible que este gobierno prefiera enviar millones de pesos en ayuda a los cubanos y deje en abandono a los campesinos mexicanos. Candil de la calle, oscuridad de su casa”, afirmó.

La diputada advirtió que la falta de atención al campo está llevando al estado a una insuficiencia alimentaria y remató que apoyar a los productores veracruzanos “no es un favor, es una responsabilidad”.