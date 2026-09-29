Cuatro líneas de investigación aportan nuevas claves al caso Ayotzinapa

En lo que va del actual sexenio se abrieron cuatro líneas de investigación en torno al caso Ayotzinapa.

La primera línea de investigación se centra en el análisis de las comunicaciones, el cual permitió identificar patrones no conocidos de 17 nuevos objetivos. Además, se detectaron llamadas entre miembros de Guerreros Unidos y personal de establecimientos funerarios y del sector salud.

La segunda línea de investigación corresponde al análisis de tres equipos telefónicos de los estudiantes.

La revisión del tercer dispositivo refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal, pues el usuario posterior a la desaparición estaría relacionado con personas cercanas a un exservidor público de Iguala, adscrito a esa dependencia.

La tercera línea de investigación consiste en un reanálisis documental de los expedientes, que permitió identificar a una persona que habría participado en los hechos cuando tenía 14 años y que no había sido identificada hasta este momento.

De la declaración que rindió el 30 de julio de 2026 se obtuvo información que refuerza las imputaciones contra miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.

La cuarta línea de investigación está relacionada con el ocultamiento de las videograbaciones generadas por las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Esta línea permitió reconstruir parte de las decisiones tomadas por servidores públicos de alto nivel relacionadas con el ocultamiento del material.