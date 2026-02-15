Cuatro días después de celebrar el amor y la amistad, iniciará la cuaresma

El año 2026 lleva prisa y el mejor ejemplo de ello es que el próximo 18 de febrero inicia la cuaresma, solo cuatro días después de haber celebrado el amor y la amistad. La imposición de la ceniza en la frente marca el inicio del tiempo de reflexión que sirve para preparar a las personas espiritualmente a fin de renovar su fe, pensar en las buenas obras que podrían llevar a cabo a favor de sus semejantes y participar de la fiesta más grande de la iglesia católica: la resurrección de Jesús.

La cuaresma arranca este miércoles 18 de febrero y concluye el próximo jueves 2 de abril del 2026, de ahí que el papa León XIV propuso como tema central para los próximos 40 días "desarmar el lenguaje" a fin de que las palabras no hieran a los demás; la idea no implica dejar de decir la verdad, sino utilizar palabras alejadas del desprecio, el insulto o la descalificación por sí.

Para el Papa León XIV llevar a cabo este comportamiento durante la cuaresma es "una forma de abstinencia" que no muchas veces se valora pero que es útil para no lastimar a los que nos rodean.

Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz", planteó el Sumo Pontífice.

En México las palabras se han convertido en una arma

La propuesta papal cobró eco en la iglesia de México al señalar este domingo que en los tiempos que se viven la palabra "se ha vuelto un arma" con la que se desacredita antes de escuchar.

¿Qué pasaría si un día dejáramos de insultar en la política?, ¿si un día quienes piensan distinto no fueran enemigos, sino interlocutores?, ¿si dejáramos de herir con palabras que humillan, ridiculizan o excluyen? Vivimos en una sociedad donde el lenguaje se ha vuelto un arma. La discusión pública es un campo de batalla estéril. Se desacredita antes de escuchar, se etiqueta antes de comprender, se grita más de lo que se dialoga", cuestionó la reflexión de la iglesia católica.

Al igual que el papa León XIV, el mensaje de la iglesia católica en México sostuvo que las personas nos sentimos mejor en los ambientes donde no se humilla ni se destruye la dignidad del otro.

De ahí que depende de las personas convertir la casa, el trabajo o la tribuna pública en "un hogar o una trinchera".

Desarmar el lenguaje no significa renunciar a la verdad, sino aprender a decirla sin desprecio. Tampoco implica que somos ingenuos frente a la injusticia; la propuesta es evitar la violencia que queremos erradicar", desglosó el mensaje dominical de la iglesia católica.

La paz y el progreso en México no dependen de reformas estructurales

Luego de explicar y acoger el mensaje del Papa, la iglesia en México estimó que muy probablemente el progreso y la paz para nuestro país no dependan de "grandes reformas estructurales" sino de gestos cotidianos pero valiosos que abonen a una nueva forma de relacionarnos "sin herir a los demás, sin humillar para imponerse y sin ignorar al que necesita apoyo".

Tal vez el progreso que tanto anhelamos no empiece solo con grandes reformas estructurales. Seguramente también los gestos cotidianos son igual de importantes: hablar con honestidad, tratar con dignidad, no mentir para ganar, no humillar para imponerse, no ignorar al que necesita apoyo", destacó el mensaje religioso.

fdm