“¿Tú cuánto resistirías?”, campaña que denuncia abuso infantil, llega al Senado

Decenas de pares de tenis y zapatos de niñas y niñas colocados en el suelo a un lado de tarjetas donde se podían leer testimonios de menores víctimas de abuso infantil fueron colocados en el Patio del Federalismo del Senado de la República.

El objetivo: visibilizar ante ese cuerpo legislativo, las historias de pequeñas y pequeños que sufrieron agresiones sexuales por parte de amigos de su casa, maestros o, peor aún, de familiares o de sus propios padres.

“Me decía que si yo hablaba, él me iba a matar”, se lee en el testimonio de una niña de cinco años.

“Sólo quiero gritar, primero me tocaban a mí y ahora a mis primos más chiquitos. Sólo pasa en las fiestas de mi familia”, dice otra tarjeta que refiere a una niña de nueve años.

“¿Tú cuánto resistirías?”, es el nombre de la exposición de la Fundación Alas Soñando Mariposas y de la Fundación México con Valores, que se colocó a un lado del camino que recorren los legisladores desde sus oficinas hacia el Salón del Pleno del Senado.

Inauguración de la exposición “¿Tú cuánto resistirías?” Foto: Karina Tejada

Vivaldina Jaubert, directora de la Fundación Alas, dijo, en entrevista con Excélsior, que este tipo de actividades forman parte de una campaña preventiva para tener presente que México como sociedad tiene una deuda con las y los pequeños, víctimas de abuso sexual y el reto de construir entornos familiares y sociales libres de estas agresiones.

“El delito, regularmente, está perpetrado por personas de confianza del niño y de la niña y es ahí lo urgente de abrir esos hogares donde se están cometiendo estos delitos. Lo que se propone es sí, la capacitación de que extraños no entren con menores de edad.

“Pero, ¿cuándo es tu padre biológico, cuando es tu tío, cuando es tu hermano, cuando es aquella persona en la que confías y quien te debería de proteger? Es brutal este tipo de violencia”, dijo Jaubert.

En la inauguración del evento, la activista presentó ante las senadoras Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, y Laura Esquivel, de Acción Nacional, cifras que retratan la dimensión del delito del abuso sexual a menores.

“¿Cuánto estamos dispuestos a esperar para actuar y erradicar esta forma de violencia que nos concierne a todas y a todos? El abuso sexual infantil.

“La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República Mexicana, confirmó, que de cada mil casos de abuso sexual infantil, solamente se denuncia el 10 por ciento. Y de estos cien casos denunciados, sólo uno por ciento llega a juicio”, expuso Vivaldina Jaubert.

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, indicó que no es nada cómodo clasificar con cifras y porcentajes el dolor de la gente, pero los números expuestos deben llevar a sacudir las conciencias para enfrentar este tipo de violencia hacia los menores.

“Pero, tenemos que romper este silencio, tenemos que ir más allá de toda esta tolerancia porque nada de esto ha sido suficiente para explicar el dolor, la desesperanza de todos aquellos que han sido víctimas de este abuso sexual infantil”, comentó la legisladora.

La senadora Laura Esquivel, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado, adelantó que en la sesión de este miércoles, se aprobará una modificación legal que también tiene que ver con la trata de menores de edad y el abuso sexual infantil.

“Vamos a aprobar por fin, después de un año, la iniciativa de la diputada Tania Palacios, para que, a partir de que aprobemos esa ley, en ningún hotel de este país, un adulto pueda entrar con un menor de edad, si no comprueba ser su pariente, su tutor legal o lo que sea necesario.

“A los delincuentes, a los depredadores sexuales, les vamos a dejar claro que aquí en México, con nuestras niñas y con nuestros niños, no se meten”, apuntó la senadora de Acción Nacional.

El objetivo es visibilizar las historias de pequeñas y pequeños que sufrieron agresiones sexuales Foto: Karina Tejada

JCS