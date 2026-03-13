¿Cuál es el futuro de las mujeres en el mundo corporativo?

El avance hacia posiciones de liderazgo dentro del sector corporativo fue uno de los temas que abordaron tres mujeres líderes al interior de Coca-Cola FEMSA, quienes a través de su visión y experiencia pusieron sobre la mesa los retos y oportunidades que enfrentan en la embotelladora más grande por volumen de ventas del Sistema Coca-Cola.

En entrevista para Excélsior, Catherine Reuben, vicepresidenta de Asuntos Corporativos, explicó que impulsar la presencia femenina en puestos directivos forma parte del marco de sostenibilidad de la empresa, donde actualmente el 31.8% de estas posiciones están ocupadas por ellas.

Coca-Cola FEMSA apuesta por fortalecer la diversidad dentro de su estructura.

Sin embargo, señaló que avanzar en este rubro no solo responde a un tema de inclusión, sino también a la necesidad de reflejar la diversidad de la sociedad en los espacios de decisión.

“En América Latina y en México hay aproximadamente un 50% de hombres y 50% de mujeres. Tener mujeres en puestos de liderazgo permite tomar decisiones más robustas, porque reflejan mejor la sociedad en la que vivimos”, comentó.

Reuben también destacó que mantener una carrera profesional exige encontrar el equilibrio entre la vida laboral y personal, por lo que consideró importante priorizar responsabilidades y reservar espacios personales que permitan recargar energía.Más mujeres en áreas operativas

Camila Amaral, vicepresidenta de Legal en Coca-Cola FEMSA, explicó que avanzar hacia una mayor representación femenina requiere acciones concretas, particularmente en los procesos de contratación y desarrollo profesional.

Detalló que en 2024 se contrataron más de 5 mil mujeres, lo que refleja los esfuerzos por eliminar sesgos en distintas áreas. Este proceso ha permitido que ocupen posiciones que anteriormente estaban asociadas principalmente a los hombres, como:

-Conducción de camiones

-Operación de montacargas

-Puestos dentro de la cadena operativa

Frente a este panorama, compartió que, desde su área, se han impulsado tres factores clave para fortalecer la participación femenina dentro de la embotelladora:

-Piso parejo, a través de políticas internas que garantizan igualdad de oportunidades en los procesos de selección.

-Mecanismos de gobernanza, los cuales permiten dar seguimiento a los avances en materia de inclusión.

-Programas de cumplimiento ético, enfocados en promover una cultura organizacional basada en hacer lo correcto.

Entre estas iniciativas también se incluyen capacitaciones sobre prevención de la violencia de género, dirigidas a los colaboradores de la empresa.

Diversidad e innovación

Por su parte, Tania Alanis, directora de Estrategia de Marketing, destacó que ampliar la presencia femenina en espacios de decisión no sólo fortalece la diversidad dentro de las empresas, sino que también impulsa la innovación. “En la medida en que podamos integrar a más mujeres en posiciones de liderazgo será más fácil innovar y desarrollar nuevas ideas que representen mejor a la sociedad”, señaló.Finalmente hizo hincapié en la importancia de impulsar la participación de las mujeres en ámbitos vinculados con la tecnología, marketing y el entorno digital, sectores que serán clave para el crecimiento del sector en los próximos años.

De esta forma, Coca-Cola FEMSA apuesta por fortalecer la diversidad dentro de su estructura, al ampliar las oportunidades para que todas y todos participen en los espacios de decisión.