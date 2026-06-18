Cruz Roja Mexicana mantiene operativos presenciales en el Mundial 2026

De cara a los próximos partidos mundialistas que se jugarán en nuestro país, la Cruz Roja Mexicana informó que continúa fortaleciendo sus capacidades de preparación, monitoreo y respuesta, “convencida de que la prevención es una de las herramientas más eficaces para proteger la vida y la integridad de las personas”.

Añadió que su labor preventiva no solo se desarrolla en las tribunas, accesos y áreas de atención de los estadios, sino también se extiende al monitoreo constante del entorno para identificar oportunamente cualquier condición que pudiera representar un riesgo para la población.

Despliegue principal en el estadio Ciudad de México

En un comunicado, la Cruz Roja señaló que durante el partido que se realizó en el estadio Ciudad de México, donde Colombia derrotó a Uzbekistán, brindó 146 atenciones médicas, de las cuales 93 fueron para asistentes nacionales y 53 para visitantes extranjeros, sin que fuera necesario efectuar traslados hospitalarios.

Estas cifras reflejan la importancia de la planeación preventiva y la presencia permanente de los equipos de emergencia en eventos masivos de carácter internacional, donde la atención inmediata contribuye a que miles de personas puedan disfrutar de manera segura una de las celebraciones deportivas más importantes del mundo”.

La Cruz Roja añadió que también monitorea las condiciones meteorológicas para la Temporada de Fútbol 2026 ya que durante cada encuentro que se realiza en el estadio Ciudad de México, la institución revisa las condiciones meteorológicas a través de personal especializado y equipos de detección de actividad eléctrica atmosférica.

“Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos, como tormentas eléctricas, lluvias intensas o vientos fuertes, un meteorólogo especialista de la institución da seguimiento puntual a la información generada por estaciones meteorológicas y sistemas de detección de descargas eléctricas, permitiendo anticipar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta operativa”.