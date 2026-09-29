Cruz Roja certifica a 16 binomios caninos para labores de búsqueda y rescate

La Cruz Roja Mexicana llevó a cabo una demostración de la preparación de sus equipos especializados de búsqueda y rescate, en la que destacó el entrenamiento de sus binomios caninos durante una simulación de desastre natural.

Actualmente, la Cruz Roja acaba de acreditar a 16 binomios por parte de la International Search Dog and Rescue Dog Organization (IRO), a nivel nacional se encuentran otros 50 binomios trabajando para obtener esta certificación", dijo Gonzalo Granados, responsable para preparación y respuesta de la Sede Nacional de la Cruz Roja.

Durante la demostración, que se llevó a cabo este martes en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento (Cencad) de Toluca, en Estado de México, dos binomios hallaron con éxito a dos personas debajo de los escombros, mientras que otro más mostró parte de sus capacidades de obediencia que le ayudaron a obtener su acreditación.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Balam, un border collie de 7 años, fue liberado por su manejador, Edgar Martínez, en el campo de escombros donde había dos personas que fingieron estar atrapadas. En menos de un minuto ya había realizado su marcaje activo por medio de ladrido para alertar al rescatista.

De igual manera, Kenai, de 4 años y de la misma raza, corrió por el campo de escombros tras ser liberado y no paró de ladrar hasta que Martínez fue a constatar que había una persona supuestamente atrapada.

"Actualmente no hay una tecnología que supere la nariz de perro", dijo el guía canino encargado de ambos binomios, además de Orly, otro border collie de 8 años.

Martínez recordó que el entrenamiento de estos binomios ocurre durante los primeros dos años de su vida, posteriormente son certificados cada dos años porque "los perros certificados son los que van a las misiones".

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Por ejemplo, Balam, Kenai y Orly hallaron a tres personas con vida en Venezuela, tras el sismo de magnitud 7.1 que sacudió las costas de ese país en junio.

Tenemos que entender que el perro no se trata de ponerle un chaleco y ya, se tiene que evaluar", agregó.

Aunque la preparación de un perro puede variar según su capacidad, hay binomios caninos que empiezan sus labores de búsqueda desde los 18 meses, dijo Carlos Calderón, manejador de Kylie, una springer spaniel de cuatro años que recientemente pasó dos pruebas, la preliminar de estructuras colapsadas y la prueba preliminar de grandes áreas.

Tras la demostración de la perrita en el campo de obstáculos, el guía canino aseguró que el entrenamiento del binomio consiste en tres a cuatro ejercicios por día. Entre estos, los de obstáculos.

Sin duda las estructuras colapsadas son zonas muy afectadas, muy variadas en términos de áreas de superficies. Entonces, todos estos ejercicios están enfocados a que el perro tenga esa capacidad de analizar y estudiar por donde ingresar a los diferentes puntos", explicó.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

5 años sin justicia para Balam

“Actualmente Balam tiene la calificación más alta en la certificación IRO”, recordó Martínez sobre el perro que hace cinco años fue envenenado junto a los otros dos binomios caninos: Athos y Tango, por un vecino del entrenador en Querétaro.

Tras confirmarse el asesinato de dos de los tres perros entrenados que tenía el guía canino de la Cruz Roja Mexicana a su cargo en aquel entonces, se logró obtener en agosto de 2022 una sentencia condenatoria de 10 años en contra de Vicente “N”.

Sin embargo, se impugnó el castigo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el ministro Irving Espinoza Betanzo desechó el caso.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Desde el inicio confié en el sistema, confié en el debido proceso. Creo yo que de nuestra parte cumplimos con todo lo que se requería legalmente, pruebas, la manera de recabar los indicios, creo que en esa parte no fallamos. Sin embargo, no hubo nunca nada a nuestro favor”, lamentó Martínez.

“Creo que nuestro objetivo y la manera de seguir visibilizando es seguir entrenando”, señaló.