Caso ‘Athos’ y ‘Tango’ pierde batalla SCJN; acudirán a instancias internacionales por ‘simulación del Estado de Derecho’

La sentencia más alta en la historia de México contra un agresor de animales está a punto de recibir un revés sin retorno.

El miércoles, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Irving Espinoza Betanzo, desechó el recurso de amparo que interpuso el paramédico Édgar Martínez Olguín, dueño de los perros rescatistas Athos y Tango, para evitar la reducción de la sentencia histórica de 10 años de prisión que se dictó en 2022 contra Vicente Patiño Albarrá, el adulto mayor que en junio de 2021 envenenó a ambos animales de la Cruz Roja.

El ministro ponente argumentó que “al no subsistir tema de constitucionalidad alguno que deba ser objeto de pronunciamiento por este Alto Tribunal, lo que procede es declarar improcedente el recurso de revisión intentado, desecharlo y, por lo tanto, dejar firme la sentencia recurrida”.

Con esto, la Corte avala la resolución de 2024 del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito que determinó reducir la sentencia de 10 a no más de cinco porque se consideró que se estaba generando “una doble punición sobre la misma conducta”. Es decir, el castigo contempla la acción no el número de animales que haya matado.

En respuesta, la abogada del paramédico, Mónica Huerta, adelantó a Excélsior que interpondrán este jueves una serie de denuncias y quejas, tanto en contra del magistrado ponente del Tribunal Colegiado como del ministro de la SCJN. Entre estas quejas está la solicitud de investigación por presuntos actos de corrupción.

Es una simulación de estado de derecho y es una simulación de aplicación de la norma, y lo que sigue para esto, si bien ellos señalan que no existe un recurso sobre este desechamiento, es verdad, no lo existe, pero tenemos otras instancias y otros recursos a los cuales podemos acudir”, dijo la litigante.

“Estamos buscando acudir a instancias internacionales para que se condene al estado mexicano por la simulación en este juicio, por la simulación en la aplicación del derecho”, agregó.

Línea del tiempo de los hechos

Junio 2021 – Vicente, en aquel entonces de 60 años, es captado en video depositando trozos de salchichas en las jardineras de una área común para que Athos, Tango y Balam, perros rescatistas entrenados por el paramédico de la Cruz Roja de Querétaro, Édgar Martínez Olguín, las consuman. Solamente Balam sobrevivió al envenenamiento.

Agosto 2022 – Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Querétaro emite sentencia condenatoria de 10 años y seis meses contra Vicente, además del pago de una multa y la reparación del daño, por delitos cometidos contra los animales, en su modalidad agravada.

Febrero 2022 – Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro revisa recurso de apelación de Vicente y confirma sentencia condenatoria.

Marzo 2023 – Vicente promueve juicio de amparo directo señalando derechos fundamentales violados.

Marzo 2023 – El magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito admitió la demanda

Febrero 2024 – Tribunal colegiado ampara a Vicente al considerar que la agravante impuesta es inconstitucional por vulnerar el principio de non bis in ídem (del latín: "no dos veces por la misma cosa").

Marzo 2024 – Paramédico Édgar lleva el caso a la SCJN.

Octubre 2024 – La entonces Primera Sala de la SCJN determinó, por mayoría de cuatro votos, revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al tribunal colegiado.

Octubre 2025 – El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito vuelve a emitir la misma sentencia para reducir el castigo de 10 a menos de cinco años de prisión.

Diciembre 2025 – El paramédico Édgar vuelve a interponer recurso de revisión ante la nueva SCJN.

Marzo 2025 – Ministro Irving Espinoza Betanzo desecha el recurso de amparo, cerrando la posibilidad de apelar la reducción de la sentencia.

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