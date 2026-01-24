Crucifijos, el foco de deportaciones

TUCSON.— El Consulado de México en Tucson, Arizona llamó a paisanos que circulan por autopistas estadunidenses que respeten estrictamente las leyes de tránsito y eviten colgar objetos religiosos como crucifijos o aromatizantes, en el espejo retrovisor del parabrisas, porque agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están realizando operativos y aprovechando cualquier pretexto para deportarlos.

En el mensaje difundido a través de Facebook, Instagram y TikTok, @consulmextucson, Jesús Gutiérrez Monroy, cónsul de Protección y Sandra Orozco, encargada de Documentación, señalaron que la SRE está informada y atenta de una serie de detenciones de mexicanos ocurridas en el condado de Pinal, particularmente en un tramo de la autopista interestatal 10, que conecta Nuevo México con California, atravesando por Arizona.

“Tenemos cinco consejos básicos para evitar alguna detención mientras conduces: primero, tener en buen estado el automóvil; dos, respetar los límites de velocidad y las reglas de tránsito, como por ejemplo, mantener una distancia entre tu auto y los demás; tres, portar el cinturón de seguridad; cuatro, no tener vidrios polarizados o artefactos que obstaculicen la visión como aromatizantes, objetos religiosos o adornos; tener una licencia de conducir local, seguro del auto y placas vigentes”, advirtió Orozco.

El responsable de la Protección Consular dijo que ante una situación de detención, el ciudadano tiene derecho a preguntar a los agentes: ¿Estoy detenido? O ¿Soy libre de irme?.

“I’m detained? O, I’m free to go?, es importante realizar estas preguntas para evitar una retención ilegal”, detalló.

La publicación en redes sociales del Consulado Mexicano viene acompañada de una leyenda donde explican que es importante evitar cometer infracciones de tránsito que lleven a una detención migratoria.

En caso de ser detenido o tener alguna duda sobre estas y otras situaciones relacionadas con temas de migración, el Consulado de México en Tucson puso a disposición de paisanos el número del Centro de Atención y Asistencia a Personas Mexicanas que opera las 24 horas del día todo el año el teléfono (+001) 520 623 7874.

Las infracciones o accidentes de tránsito se han convertido en una causa común de detenciones migratorias que derivan en la deportación de paisanos, viajeros o turistas extranjeros, que son expulsados con cualquier pretexto, principalmente cuando son latinos o mexicanos en territorio estadunidense.