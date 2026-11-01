Diócesis de Culiacán confirma tortura física y psicológica contra sacerdote Clemente Morales

El sacerdote Clemente Morales Topete sufrió agresiones físicas y psicológicas durante el tiempo que estuvo privado ilegalmente de su libertad, confirmó la Diócesis de Culiacán, Sinaloa.

En un documento firmado por el obispo Jesús José Herrera Quiñónez, la Iglesia Católica informó que la sacerdote continúa en observación médica, debido a las lesiones presentadas en su cuerpo y en su salud mental, dando detalles de lo ocurrido.

Confirmamos que el sacerdote fue levantado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar desconocido, fue golpeado y le provocaron incluso quemaduras graves en su cuerpo, pidiéndole información que él no conocía y por lo cual no podía ofrecer, fue retenido durante tres días en los cuales recibió amenazas de muerte reiteradamente, hasta que lo liberaron el pasado martes”, explicaron a través de un documento oficial.

Morales Topete desaparecido la tarde del sábado 24 de octubre, luego de haber acudido a una cita médica en el fraccionamiento Montebello.

Al no saber de su paradero, sus familiares interpusieron una denuncia y se emitió una ficha de búsqueda para intentar localizarlo.

“La experiencia vivida ha dejado también afectaciones psicológicas y emocionales, derivadas de las amenazas que, según lo referido por el sacerdote, recibió contra su persona”, se lee también en el documento circulado por la Diócesis.

Fue hasta el martes 27 por la mañana que se logró a saber del padre Clemente, quien llegó condiciendo hasta su parroquia en la colonia La Campiña. Ahora, su evolución médica es favorable, pero su recuperación requerida tiempo, cuidados y acompañamiento integral.

“Después de su regreso, el P. Clemente fue trasladado a una clínica para recibir atención médica especializada, debido a que presentaba múltiples golpes y quemaduras en distintas partes de su cuerpo. Aunque las lesiones no ponían en peligro inmediato su vida, sí requerían atención y seguimiento médico”, siguieron detallando.

La Diócesis de Culiacán aseguró que su compromiso es con la verdad y detallan algunos de los hechos para no alimentar especulaciones ni contribuir a la desinformación.

Sobre las investigaciones, dijeron confiar en las autoridades para que puedan esclarecer lo sucedido y que quienes resulten responsables repodan ante la justicia.

La Iglesia Católica refrendó su apoyo a las familias de quienes han sido víctimas de la violencia, y a quienes tienen algún ser querido desaparecido, derivado de los últimos dos años de violencia en Sinaloa.

“Oramos también por quienes hacen el mal, porque creemos en la posibilidad de la conversión; pero nuestra oración no significa aprobación ni justificación de sus acciones. Pedimos que abandonen los caminos de la violencia, respeten la vida y permitan que las personas y las familias vivan en paz”, advirtieron.

Para la Diócesis de Culiacán es indispensable que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados verificables, en una mayor protección de la población, en investigaciones eficaces y en condiciones reales para recuperar la paz, pues no bastan discursos ni datos estadísticos cuando las familias continúa sufriendo y las personas siguen viviendo con temor.