Escobedo aprueba solicitar crédito para concluir el Distribuidor Triángulo Norte

Mientras el Gobierno del Estado sigue acumulando obras sin terminar y compromisos sin cumplir, Andrés Mijes decidió actuar por la economía y la movilidad de la Zona Metropolitana, así como por la economía logística de Nuevo León.

El Cabildo del Municipio de Escobedo aprobó por unanimidad solicitar una línea de crédito de hasta 264 millones 534 mil 995 pesos para concluir el Distribuidor Vial Triángulo Norte, una obra estratégica para la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico de toda la Zona Metropolitana de Nuevo León.

Los recursos serán destinados exclusivamente a terminar una infraestructura fundamental para miles de familias, trabajadores, estudiantes, transportistas y empresas que todos los días utilizan uno de los corredores logísticos más importantes del estado.

El alcalde Andrés Mijes señaló durante la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo que esta decisión representa mucho más que una obra vial.

“Hay quienes creen que gobernar es salir en redes sociales, hacer videos, acumular likes y vivir en campaña de promoción personal permanente. Nosotros creemos que gobernar es cumplir la palabra empeñada, resolver problemas y darle resultados a la gente”.

Mijes explicó que la posibilidad y capacidad de responder ante este incumplimiento estatal no surgió de la nada. Es resultado de años de trabajo para fortalecer la economía local y las finanzas públicas bajo el modelo de la 4T Norteña.

La digitalización y la eficiencia administrativa han permitido generar más de 134 millones de pesos adicionales por mejoras en la gestión pública, mientras que los ingresos propios acumulados crecieron en alrededor de mil 700 millones de pesos, lo que permitió duplicar el presupuesto municipal y fortalecer la capacidad financiera de la ciudad.

Reproducir Escobedo

Para Mijes, ahí se encuentra la principal enseñanza de este momento.

“La 4T Norteña demuestra que una economía potente no es para presumir en redes sociales; es para tener la fortaleza financiera necesaria para responderle a la gente cuando otros no cumplen”.

“El crecimiento económico no es un trofeo. No es una fotografía. No es un discurso. El crecimiento económico sirve para terminar las obras, resolver los problemas y mejorar la vida de las familias”, dijo.

El alcalde señaló que precisamente esa es la lógica del Crecimiento Equitativo impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. La economía fuerte que construimos con trabajo, honestidad y capacidad nos permite responder cuando otros incumplen”.

Mijes recordó que el Triángulo Norte es una obra de alcance metropolitano que beneficia directamente a cientos de miles de personas y fortalece la competitividad logística de Nuevo León.

“No podíamos quedarnos esperando. Esta obra es demasiado importante para las familias, para la Zona Metropolitana y para la economía de nuestro estado”.

Finalmente, reiteró que los norteños valoran la palabra, el trabajo bien hecho y los resultados.

“Nuevo León necesita menos propaganda y más cumplimiento. Menos pretextos y más resultados. Menos gobiernos preocupados por la imagen y más gobiernos comprometidos con terminar las obras y resolver los problemas de la gente”, finalizó.