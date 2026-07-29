Crece endeudamiento de hogares por expansión del crédito en fintechs y neobancos

El acelerado crecimiento del crédito al consumo otorgado por fintechs y neobancos está elevando el nivel de endeudamiento de los hogares mexicanos por encima de su capacidad de pago y podría traducirse en un deterioro de la calidad de los activos del sistema financiero, advirtió Felipe Carvallo, vicepresidente senior y analista de instituciones financieras de Moody's Ratings.

En entrevista con Sofía Nava para Negocios en Imagen, el especialista explicó que la rápida expansión del financiamiento digital coincide con un entorno de menor crecimiento económico, persistencia de tasas de interés elevadas y desaceleración del mercado laboral, factores que incrementan el riesgo de impago entre los consumidores.

Carvallo señaló que esta tendencia no es exclusiva de México, pues Moody's también observa un deterioro en la calidad de los activos en otros mercados de América Latina, particularmente en Brasil, además de un incremento de la morosidad en Argentina y los efectos del prolongado ciclo económico adverso en Colombia.

En el caso mexicano, indicó que el crecimiento del crédito al consumo ha alcanzado niveles que no se observaban desde 2015. Moody's ha identificado tres periodos de fuerte expansión del financiamiento al consumo desde el año 2000 y el actual representa el tercero, con tasas de crecimiento superiores a 15%.

El analista atribuyó este comportamiento, en buena medida, a la irrupción de nuevos participantes en el sistema financiero, particularmente fintechs y neobancos que han logrado captar una cantidad importante de depósitos y que ahora buscan colocar esos recursos mediante créditos al consumo.

"Es un cambio estructural que no habíamos visto antes en México", afirmó.

Explicó que muchas sociedades financieras populares (Sofipos) han evolucionado hacia instituciones bancarias, lo que les permite acceder a una mayor captación de depósitos respaldados por el seguro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), fortaleciendo la confianza de los ahorradores.

Sin embargo, advirtió que esos recursos deberán convertirse en financiamiento y, ante un entorno económico menos favorable, existe el riesgo de que el crecimiento del crédito supere la capacidad de pago de los usuarios.

"Ha aumentado el endeudamiento de los mexicanos en un momento complicado y eso es lo que nos preocupa hacia adelante respecto a la calidad de los activos de la banca", señaló.

Carvallo explicó que, aunque los índices generales de morosidad permanecen relativamente estables, ya comienzan a observarse señales de deterioro.

Precisó que los castigos de cartera en créditos al consumo aumentaron alrededor de 100 puntos base, al pasar de 7 a 8%, según los datos más recientes de mayo publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

A su juicio, este indicador refleja que un mayor número de instituciones financieras está reconociendo como incobrables algunos préstamos y registrando las pérdidas correspondientes.

El especialista añadió que el riesgo no se limita a las nuevas entidades financieras.

Explicó que la mayoría de los clientes que actualmente obtienen créditos en fintechs y neobancos ya mantienen relaciones con bancos tradicionales, por lo que un deterioro en su capacidad de pago también podría afectar la calidad de las carteras de la banca comercial.

Respecto al contexto económico, recordó que durante los últimos años México registró una combinación favorable de crecimiento salarial, bajos niveles de desempleo y aumento en el número de trabajadores afiliados al IMSS, factores que impulsaron el consumo.

No obstante, indicó que esa dinámica comienza a perder fuerza conforme la economía se desacelera.

Carvallo también advirtió que la facilidad para obtener tarjetas de crédito mediante plataformas digitales representa un reto adicional, especialmente para personas con poca experiencia financiera.

Señaló que muchas de estas instituciones ofrecen productos sin cobro de anualidad, pero compensan esa estrategia con tasas de interés considerablemente elevadas, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la educación financiera entre la población.

"Es muy fácil obtener una tarjeta, pero también es muy fácil endeudarse si no se tiene un control", señaló.

Pese a los riesgos identificados, Moody's considera que México continuará siendo un mercado atractivo para la llegada de nuevas empresas de tecnología financiera.

El analista explicó que el crédito bancario representa apenas alrededor de 23% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio de entre 50 y 55% observado en las principales economías de América Latina, lo que evidencia un amplio potencial de crecimiento para el sistema financiero mexicano.

Especial

Asimismo, destacó que las nuevas entidades han logrado atraer clientes mediante mejores rendimientos para los ahorradores, incrementando la competencia por los depósitos, uno de los principales pilares de fondeo de la banca tradicional.

No obstante, insistió en que ese crecimiento deberá ir acompañado de una adecuada administración del riesgo y de una evaluación responsable de la capacidad de pago de los usuarios para evitar un deterioro más profundo en la calidad de las carteras de crédito.