Concluye Temporada de Incendios Forestales 2026, con reconocimiento a combatientes

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), conmemoró el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales con una ceremonia de reconocimiento a quienes protegen los ecosistemas forestales de México y contribuyen al bienestar de las comunidades.

Durante la jornada, se rindió homenaje a la labor de mujeres y hombres que, con preparación, disciplina y compromiso, participan en la atención de los incendios forestales y en la protección de bosques, selvas y otros ecosistemas fundamentales para el agua, el clima, los suelos y el desarrollo sostenible del país.

De esta forma, la Conafor cerró oficialmente la Temporada de Incendios Forestales 2026, con el registro de cinco mil 102 siniestros en las 32 entidades federativas y 403 mil 759 hectáreas afectadas por el fuego, que la colocan en el segundo lugar como el año con menos emergencias, sólo superado por 2015 y el tercero en superficie impactada únicamente por debajo de 2015 y 2020.

El 2026 se coloca en el segundo lugar como el año con menos emergencias, sólo superado por 2015 y el tercero en superficie impactada únicamente por debajo de 2015 y 2020. Cortesía

Durante la ceremonia se hizo un amplio reconocimiento a los mil 723 combatientes de la Conafor, así como a las dos mil 680 personas combatientes rurales.

Además se honró a quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber, que este año sumaron cuatro brigadistas, uno perteneciente a cuadrillas de protección civil municipal y tres voluntarios, cuyos nombres quedaron inscritos en el muro de los caídos en las instalaciones de Zapopan, Jalisco.

El director general de la Conafor, Sergio Graf Montero, agradeció el esfuerzo coordinado de miles de personas de la institución, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, los gobiernos estatales y municipales.

Se entregaron reconocimientos a combatientes, en el marco del 25 aniversario de la Conafor. Cortesía

Además de brigadas comunitarias, personas propietarias y poseedoras de terrenos forestales, voluntariado y organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones académicas que generan conocimiento para la toma de decisiones en materia de manejo del fuego.

Posteriormente, se entregaron reconocimientos a combatientes, en el marco del 25 aniversario de la Conafor, que han actuado de manera constante con la firme convicción de proteger los bienes naturales de México.