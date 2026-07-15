Clausuran a la empresa RM Esperanza y rancho Las Golondrinas por extraer oro de forma ilegal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal total de las actividades de extracción de oro en dos predios del estado de Sonora, luego de confirmar que los trabajos se realizaban sin la autorización en materia de impacto ambiental que exige la legislación mexicana.

Las acciones derivaron de denuncias ciudadanas y forman parte de los operativos de vigilancia para combatir actividades mineras que pudieran representar riesgos para los ecosistemas y los recursos naturales.

RM Esperanza de México operaba sin autorización

Durante una inspección realizada en las instalaciones de la empresa RM Esperanza de México, personal de la Profepa constató que se desarrollaban actividades de extracción de oro sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con la dependencia, este permiso es obligatorio para evaluar, prevenir y mitigar los posibles efectos que un proyecto minero puede ocasionar sobre el suelo, el agua, la flora, la fauna y la biodiversidad.

Ante las irregularidades detectadas, la autoridad ambiental impuso la clausura temporal total de las actividades como medida preventiva, con el objetivo de evitar posibles daños al medio ambiente y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Extraían oro sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental. Profepa

Rancho Las Golondrinas también fue clausurado

En una segunda diligencia, inspectores de la Profepa acudieron al Rancho Las Golondrinas, ubicado en el municipio de Cucurpe, Sonora, tras recibir una denuncia ciudadana por presuntas afectaciones ambientales.

Durante la inspección, los verificadores identificaron que en el predio también se realizaban trabajos de extracción de oro sin que los responsables acreditaran contar con la autorización ambiental correspondiente.

Como resultado, la Procuraduría determinó aplicar la clausura temporal total del sitio para impedir la continuidad de las actividades mientras se define la situación jurídica del caso y se evalúan los posibles impactos ocasionados al entorno natural.

Autorización de impacto ambiental es obligatoria

La Profepa recordó que todo proyecto de explotación minera debe contar previamente con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Semarnat, ya que este instrumento permite identificar los riesgos ambientales y establecer medidas para prevenir, reducir o compensar los efectos que puedan generarse durante el desarrollo de las actividades extractivas.

La ausencia de este permiso constituye una irregularidad que puede dar lugar a medidas de seguridad, sanciones administrativas y, en determinados casos, responsabilidades adicionales conforme a la legislación ambiental vigente.

La dependencia federal informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados contra los responsables de ambos predios, con el propósito de determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Asimismo, reiteró que las inspecciones fueron resultado de denuncias ciudadanas, las cuales representan un mecanismo importante para detectar posibles infracciones ambientales y fortalecer la protección de los recursos naturales.