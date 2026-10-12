Crece alerta: buscan a 68 personas originarias de Durango desaparecidas en Sinaloa

Los colectivos Madres Buscadoras de Durango y Buscando Emilios tienen registrados un total de 68 personas originarias de Durango desaparecidas en Sinaloa.

De acuerdo con información proporcionada por Carmen Soto, de Buscando Emilios, de las 50 personas que tiene registradas el colectivo, 40 corresponden a los últimos 12 meses.

Explicó que la mayoría de las personas desaparecidas en Sinaloa tienen como último punto de ubicación la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, en dicha entidad.

Dentro de esa cifra se encuentran 10 adolescentes hombres cuyas familias esperan una respuesta sobre su paradero.

La activista manifestó que, de acuerdo con los registros del colectivo, se mantiene un aumento en las desapariciones, sobre todo de menores de edad.

Por su parte, la representante del colectivo Madres Buscadoras de Durango en la capital y la zona sur del estado, Gemma Salas, informó que desde 2024 tienen registrados 18 casos de personas originarias de Durango con algún indicio de desaparición en Sinaloa.

Puntualizó que la mayoría de las personas desaparecidas son hombres de entre 14 y 30 años, aunque también hay varones de mayor edad.

Ambos colectivos continúan la búsqueda de las personas desaparecidas y difunden información sobre los casos en sus redes sociales.