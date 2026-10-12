Colegio de Bachilleres denuncia violencia en planteles y reforzará seguridad

El Colegio de Bachilleres informó que presentó denuncias ante las autoridades competentes por hechos violentos registrados recientemente en algunos de sus planteles y anunció que reforzará las acciones de vigilancia, monitoreo y prevención en coordinación con autoridades de seguridad de la Ciudad de México y el Estado de México.

El pronunciamiento se da luego de una serie de incidentes en planteles de la institución, entre ellos el ingreso de un grupo de encapuchados al Colegio de Bachilleres 6, en Iztapalapa, el pasado 9 de octubre, donde lanzaron cohetones y un profesor resultó lesionado.

Días antes, el 2 de octubre, se registraron agresiones contra estudiantes en el plantel 5, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, hechos que derivaron en la suspensión de actividades académicas y en exigencias de mayor seguridad por parte de la comunidad estudiantil.

En un comunicado dirigido a su comunidad educativa, el Colegio de Bachilleres rechazó cualquier acto de violencia, amenaza, intimidación o agresión física o psicológica.

La institución señaló que, ante las situaciones registradas, estableció espacios de diálogo y atención, además de fortalecer la coordinación con las autoridades para preservar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En la Ciudad de México, mantendrá la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana. En el Estado de México, continuará trabajando con las autoridades de seguridad pública y los gobiernos municipales correspondientes.

El Colegio indicó que las denuncias presentadas buscan que los acontecimientos sean investigados y que, en su caso, se determinen las responsabilidades conforme a derecho.

También reconoció la importancia de escuchar y atender las demandas, inconformidades y denuncias de su comunidad, y sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo, las vías institucionales y el respeto a los derechos de todas las personas.

El Colegio de Bachilleres afirmó que mantendrá una postura firme frente a cualquier manifestación de violencia y llamó a autoridades, trabajadores, estudiantes y familias a participar en la prevención de situaciones que pongan en riesgo la integridad de la comunidad educativa.