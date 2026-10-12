Arranca en la UNAM el registro para 90 mil apoyos escolares: Fechas, requisitos y cómo aplicar

Espacio UNAM concentra 15 convocatorias e incorpora una herramienta de inteligencia artificial para orientar a los estudiantes sobre los apoyos disponibles; el registro de intención estará abierto del 12 al 19 de octubre.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este lunes el registro para acceder a más de 90 mil becas mediante Espacio UNAM, una nueva plataforma digital que concentra 15 convocatorias y busca simplificar los trámites para los estudiantes.

La herramienta aprovecha los datos de inscripción que la Universidad ya tiene en sus sistemas institucionales para evitar la captura repetitiva de información y facilitar el acceso a los apoyos económicos y en especie que ofrece la institución.

Como parte del proceso, los estudiantes deben proporcionar su información socioeconómica mediante un cuestionario que toma entre cinco y 10 minutos. Los datos pueden mantenerse actualizados sin tener que comenzar desde cero en cada convocatoria.

La plataforma contará con el acompañamiento de GoIA, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Sistemas y Aplicaciones Universitarias. A partir de esta convocatoria, permitirá a los estudiantes identificar las becas a las que pueden acceder, presentar solicitudes para varias de manera simultánea, dar seguimiento individual a sus trámites y consultar las convocatorias.

Las 15 convocatorias incluyen apoyos para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, en rubros como manutención y alimentación, excelencia y fortalecimiento académico, inclusión, permanencia escolar y titulación.

Entre ellas se encuentran la Beca de Manutención Manuela Garín Pinillos, las becas de Fortalecimiento Académico y Alta Exigencia Académica, la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico y la Beca de Apoyo para la Alimentación Ifigenia Martínez, además de otras 11 convocatorias.

El registro de intención estará abierto del 12 al 19 de octubre. Durante ese periodo, los estudiantes podrán consultar las instrucciones y la información de cada convocatoria, así como manifestar su interés en acceder a los apoyos.

Para iniciar el proceso, la comunidad universitaria debe ingresar a espacio.unam.mx. El instructivo para registrar las solicitudes está disponible en espacio.unam.mx/instructivo.

La UNAM precisó que la elegibilidad y la asignación de las becas estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en cada convocatoria.

Con Espacio UNAM, impulsado a través de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares, la institución busca simplificar los procedimientos y facilitar que los estudiantes conozcan las opciones de apoyo disponibles para continuar y concluir sus estudios.