Localizan en Estados Unidos a siete migrantes reportados como desaparecidos en Chiapas

Autoridades de Chiapas informaron la localización de siete personas migrantes de distintas nacionalidades que habían sido reportadas como desaparecidas en la entidad y que actualmente se encuentran en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que el hallazgo fue posible gracias a la coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), así como al cruce de información con agencias internacionales.

También estamos trabajando las denuncias de personas no localizadas, principalmente extranjeras, y nos hemos dado a la tarea de revisar expedientes rezagados y hemos logrado detectar a siete personas que estaban en calidad de no localizados, que son extranjeros, ya fueron localizados y se encuentran en Estados Unidos a donde ingresaron de manera ilegal”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las personas contaban con fichas de búsqueda abiertas desde distintos años, entre ellos 2016, 2021, 2022 y 2023.

Los migrantes localizados son tres ciudadanos de Honduras, dos de El Salvador, uno de Colombia y uno de Guatemala.

La lista difundida por las autoridades incluye a Magdiel Antonio López Espinal, Ángela Benigna Sierra Rodas y Franck Alexander Mendoza Alvarado, originarios de Honduras; Angélica María Rodríguez Gómez y Erick Alberto Amaya Cartagena, de El Salvador; Santiago Zuluaga Sepúlveda, de Colombia; y Alida Refugio Álvarez Soto, de Guatemala.

Actualizarán registros de personas desaparecidas

Llaven Abarca indicó que la revisión de expedientes permitirá depurar registros históricos de personas desaparecidas y actualizar bases de datos relacionadas con casos de migrantes reportados como no localizados.

La Fiscalía estatal señaló que continuará realizando verificaciones similares para identificar si otras personas reportadas como desaparecidas abandonaron el país o se encuentran bajo custodia de autoridades migratorias extranjeras.

Según datos de la organización Red Lupa, entre 2022 y mayo de este año se tenía registro de 2 mil 005 personas desaparecidas en la entidad.

El informe señala que 78 por ciento de los casos corresponde a hombres y cerca de 22 por ciento a mujeres.