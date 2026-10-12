Joven futbolista es golpeada durante premiación en cancha de Monterrey

Una joven futbolista fue golpeada por una mujer aparentemente mayor que ella en una cancha ubicada en la colonia Fomerrey 35, en Monterrey, Nuevo León

La denuncia publicada en redes sociales señala que la víctima identificada como Franchesca “N” se disponía a recibir un reconocimiento cuando fue agredida por la mujer.

Testigos lograron captar en video este acontecimiento. En el clip se puede ver que la mujer identificada como Janeth “N” propinó un derechazo al rostro de la joven, quien soltó su premio debido al impacto.

Una persona con uniforme trató de impedir que la agresora continuara con su acción; sin embargo, no lo logró y esta última volvió a golpear a su víctima en la espalda hasta que la derribó al pasto sintético.

Cuando la joven de 22 años estuvo en el suelo, esta mujer procedió a patearla en repetidas ocasiones hasta que finalmente la retiraron del lugar.

De acuerdo con los reportes publicados en redes sociales, la joven Franchesca fue atendida por elementos de rescate, quienes la tuvieron que trasladar a un hospital. Se desconoce cuál es su estado de salud.

Continúan las peleas en canchas de Nuevo León

Esta no es la primera vez que ocurre un acto de agresión física en canchas amateurs de Nuevo León, estado que durante las últimas semanas ha protagonizado riñas de este tipo que ha terminado con personas hospitalizadas.

Quizá el caso más grave ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando un grupo de jóvenes pertenecientes al equipo Cuervos de Escobedo atacaron violentamente al árbitro central llamado Rubén Barrón, quien recibió una patada en la cabeza.

La agresión fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, que abrió una carpeta de investigación en donde se requirió la presencia de los presuntos agresores identificados como Ángel “N”, Francisco “N”, y Patricio “N”, quienes comparecieron ante las autoridades.

En cuanto al árbitro Rubén Barrón, tuvo que ser trasladado a un hospital en donde se le brindó atención por lesiones en el pómulo derecho, además, le fue realizado un estudio TAC cerebral de cráneo.

Ratero intenta robar una pantalla y… ¡Se le cae!

También en Nuevo León, pero en el municipio de Guadalupe, cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto intentó salirse con la suya al robar una pantalla.

A través de sus redes sociales, el restaurante aprovechó para compartir el trago amargo, así como para advertir a los vecinos del sector y solicitar el apoyo de la ciudadanía para identificar al presunto responsable.

En el video se observa cómo un hombre llega a bordo de una bicicleta, la cual deja escondida detrás de un árbol en el porche de una vivienda cercana al local. Posteriormente, ingresa al establecimiento y se dirige directamente a la pantalla que se encontraba montada en lo alto del lugar.

El sujeto utilizó una silla de plástico color rojo para poder desmontar la televisión; sin embargo, antes de poder sujetarla con firmeza, el aparato se le resbaló y cayó estrepitosamente al suelo.