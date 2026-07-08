Se reactiva emergencia en el pozo Krem-1 por apagón de flama que controlaba fuga de gas

Cuatro meses después de que iniciara la emergencia por el incendio en el pozo Krem-1 en Veracruz, se reavivó la alerta en los alrededores después de que la tarde de este martes se apagó la llama que controlaba la fuga de gas, lo que provocó que la región se inundara de un fuerte olor a hidrocarburo.

El olor generó malestares y la preocupación social por la liberación del gas, por lo que temían un incidente de consecuencias mayores.

Las autoridades estatales estudiaban la posibilidad de desplazar momentáneamente a las familias afectadas por el fuerte olor que ya provoca malestares e incertidumbre.

De acuerdo con testimonios, tras la desaparición de la flama se percibió olor a gas y se observó una nube ligera desplazándose sobre la zona.

Algunos pobladores señalaron que personal vinculado a las operaciones realizó maniobras para reencender el pozo, aunque no hubo una explicación técnica oficial.

La ausencia de información incrementó la incertidumbre entre los habitantes, quienes exigieron claridad sobre las condiciones del pozo y las medidas de seguridad implementadas.

En contraste, Petróleos Mexicanos (Pemex) sostiene que la flama que permanece en el sitio es “de dimensiones reducidas” y que la situación está “bajo control”, según la versión oficial difundida por la empresa productiva del Estado.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle, en una gira por Minatitlán, confirmó que ya se ejecutan procedimientos de apagado del pozo Krem-1 y que esta maniobra forma parte de las acciones iniciadas la noche del martes cuando hubo un corte de los preventores del pozo, lo que obligó a detener la flama para poder retirar los equipos y continuar con los trabajos de control.

La mandataria afirmó que Pemex mantiene el control de la situación, pero adelantó que solicitará el reporte de Protección Civil del Estado y el informe correspondiente del Ayuntamiento de Las Choapas, con quienes —aseguró— existe coordinación para atender el incidente.

Mientras tanto, personal de la Secretaría de Salud de Veracruz mantiene bajo observación a personas que presentan afectaciones por exposición al olor a hidrocarburo, con el fin de dar seguimiento a cualquier síntoma o reporte comunitario.