Alerta en Veracruz por incremento del río Pantepec; temen inundaciones

El municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, amaneció este miércoles bajo vigilancia reforzada ante el ascenso sostenido del río Pantepec y la posibilidad de lluvias intensas durante la tarde y noche, de acuerdo con los reportes más recientes de Protección Civil.

Aunque el municipio no registra inundaciones ni daños graves en las últimas horas, el comportamiento del afluente obligó a mantener un alertamiento preventivo por riesgo de crecida súbita, especialmente en once puntos considerados críticos por su historial de anegamientos.

Álamo registró graves afectaciones en octubre, cuando la interacción de dos huracanes dejaron fuertes precipitaciones en la sierra norte de Puebla, cuyos escurrimientos provocaron el desbordamiento del río con daños importantes en la región por las inundaciones.

Por eso hay nuevamente alertamientos, debido a que el nivel del Pantepec mostró incrementos durante las últimas 24 horas y se mantiene en parámetros estables, pero con tendencia al alza debido a la saturación de suelos y a la presencia de lluvias en la cuenca alta.

Los arroyos Estero del Ídolo y Oro Verde fluyen con normalidad, aunque permanecen bajo monitoreo continuo ante la posibilidad de escurrimientos rápidos si se intensifica la precipitación.

Las autoridades locales han desplegado recorridos en zonas bajas y mantienen comunicación con comunidades que históricamente han sido afectadas por desbordamientos.

Mientras tanto, en Xalapa y los municipios de la región montañosa central, las lluvias han sido constantes, pero sin incidentes relevantes. Protección Civil estatal informó que, hasta el corte de este miércoles, no existen daños mayores ni declaratorias de emergencia en otras regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo un aviso especial por condiciones atmosféricas que favorecen lluvias fuertes en el norte y centro de Veracruz, con acumulados previstos que podrían generar escurrimientos significativos en las próximas horas.

Ante este escenario, el gobierno estatal llamó a la población de Álamo a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar transitar por cauces, caminos rurales o zonas de ladera durante los periodos de lluvia. Los sistemas de emergencia permanecen en fase de preparación mientras continúan los monitoreos de nivel de río y las evaluaciones de riesgo en las comunidades más expuestas.

Nivel en el río Pantepec, en Veracruz Foto: Especial

En Coahuila hay alerta por fuertes lluvias

Por otra parte, en el estado de Coahuila, la Subsecretaría de Protección Civil se mantiene en alerta por las intensas lluvias, caída de granizo y fuertes vientos que pudieran presentarse este martes en diversas regiones de la entidad.

Lo anterior derivado de la interacción de un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad atmosférica en niveles altos, la onda tropical número 16 y el ingreso de aire húmedo al noreste del país.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones Norte, Carbonífera y Sureste del estado.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos, incremento en los niveles de arroyos y ríos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas de riesgo.

También se pronostican vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar la caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.